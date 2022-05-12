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МВД проверит сообщение комбата ДНР о «содравших пятерочку гаишниках»

В Ростовской области начали проверку после жалобы комбата ДНР на ГИБДД
Сотрудникам ростовского ГИБДД пригрозили наказанием, если сведения командира батальона «Восток» Ходаковского о том, что они «содрали пятерочку» с везших в зону боевых действий радиостанции, подтвердятся
Фото: РБК
Фото: РБК

Руководство Главного управления МВД по Ростовской области назначило проверку после сообщения основателя батальона «Восток» ДНР Александра Ходаковского о действиях инспекторов ГИБДД у поселка Самбек. Об этом сообщает «МВД Медиа».

«Выявлена публикация о якобы неправомерных действиях сотрудников ГИБДД, осуществляющих несение службы на пункте контроля рядом с поселком Самбек. По данному факту руководством регионального Главка назначена служебная проверка, проведение которой поручено подразделению собственной безопасности», — говорится в сообщении.

ГУ МВД заявило, что если информация подтвердится, сотрудников накажут, а их начальников привлекут к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения из органов внутренних дел.

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Ранее Ходаковский написал в Telegram-канале, что «ростовские гаишники содрали пятерочку за проезд на Самбеке». Командир батальона отметил, что он и его спутники везли «ночники и радиостанции для войны, полстраны проехали».

«Понятно, что у них нет никаких оснований изымать груз, или препятствовать проезду, но опыт уже имеется: меня перед спецоперацией три часа «шмонали» с понятыми — вдруг чего везу запретного — поломали весь график», — добавил Ходаковский.

Денис Пушилин в 2014 году, рассказывая о батальоне «Восток» в интервью The Washington Post, отмечал, что подразделение было создано в ДНР и им руководит Ходаковский. Оно сформировано из местных военных и добровольцев и подчиняется Минобороны ДНР, пояснял тогда Пушилин. Ходаковский также является руководителем общественной организации патриотические силы Донбасса. В 2014 — 2015 годах он занимал посты министра госбезопасности ДНР и секретаря Совбеза республики.

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Путин поздравил Пушилина с Днем ДНР и выразил уверенность в победе
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Россия объявила о начале военной операции на Украине 24 февраля. Это произошло после обращения глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника помочь в отражении агрессии со стороны украинской армии. 24 февраля Минобороны сообщило, что силы республик перешли в контрнаступление при огневой поддержке Вооруженных сил России.

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Юлия Выродова Юлия Выродова
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