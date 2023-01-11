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Цивилев подписал постановление о лишении Галкина региональных наград

Сергей Цивилев подписал постановление о лишении Максима Галкина наград Кемеровской области

Артист Максим Галкин (признан российскими властями иностранным агентом) лишен региональных наград Кемеровской области. Соответствующее постановление подписал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

Галкина лишили региональных наград «в связи с совершением проступка, порочащего его как награжденного». Галкин лишен ордена Почета Кузбасса, который он получил в 2013 году, и медали «За веру и добро», которую ему вручили в 2004 году.

В 2022 году Галкин выступил против военной операции России на Украине и после этого вместе с женой Аллой Пугачевой и двумя детьми уехал в Израиль. Он говорил, что в России у него сорвались все рекламные контракты и начали отменяться концерты. После переезда он стал гастролировать за рубежом и обещал передать часть средств, заработанных при продаже билетов, украинским беженцам.

Просьба о лишении Галкина региональных наград прозвучала на заседании кемеровской областной ветеранской организации. Члены организации обратились к Цивилеву с соответствующей просьбой. Как заявили ветераны, наград, которые получил Галкин, удостаиваются граждане за «активную общественную деятельность, направленную на развитие Кузбасса и России». В обращении говорится, что Галкин, находясь в Дубае, во время выступления произнес со сцены «лозунг украинских националистов»: когда зритель во время концерта выкрикнул «слава Украине», артист ответил фразой «героям слава».

Губернатор Цивилев поддержал инициативу ветеранской организации. Об этом он заявил накануне в своем телеграм-канале.

Теги
Кемеровская область Сергей Цивилев Максим Галкин награды
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