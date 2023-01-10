Цивилев лишил Максима Галкина наград Кузбасса за украинский лозунг

Кемеровская областная ветеранская организация попросила главу Кузбасса области лишить Галкина медалей «За веру и добро» и ордена Почета после того, как артист ответил «героям слава» на выкрик «слава Украине»

Максим Галкин (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Глава Кузбасса Сергей Цивилев поддержал инициативу регионального совета ветеранов о лишении юмориста и телеведущего Максима Галкина (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов) областных наград. Об этом сообщается в телеграм-канале Цивилева.

«Губернатор поддержал просьбу регионального совета ветеранов о лишении артиста кузбасских наград: медали «За веру и добро», врученной ему в 2004 году, и ордена Почета Кузбасса, врученного в 2013 году», — говорится в сообщении.

Заседание кемеровской областной ветеранской организации прошло 10 января. На нем было решено обратиться к Цивилеву с соответствующей просьбой. Как заявили ветераны, наград, которые получил Галкин, удостаиваются граждане за «активную общественную деятельность, направленную на развитие Кузбасса и России». В обращении подчеркнули, что Галкин, находясь в Дубае, во время выступления произнес со сцены «лозунг украинских националистов»: когда зритель во время концерта выкрикнул «слава Украине», артист ответил фразой «героям слава».

«Такой человек, по сути, предавший интересы своего отечества, не достоин его наград», — заключили в кемеровской областной ветеранской организации.

В 2022 году Галкин выступил против военной операции России на Украине и после этого вместе с женой Аллой Пугачевой и двумя детьми уехал в Израиль. Он говорил, что в России у него сорвались все рекламные контракты и начали отменяться концерты. После переезда он стал гастролировать за рубежом и обещал передать часть средств, заработанных при продаже билетов, украинским беженцам.

В сентябре прошлого года Минюст включил Галкина в реестр физлиц — иностранных агентов. По мнению ведомства, он получал деньги от Украины при осуществлении политической деятельности. Сам Галкин назвал повод для признания иноагентом надуманным и подчеркнул, что политической деятельностью не занимается. «Я не продаю свое мнение и свои мысли. <...> Я торговлей совестью не занимаюсь», — заявлял артист, указав, что в последний раз получал украинское финансирование «лет десять назад», когда давал там концерты.