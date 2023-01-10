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Цивилев лишил Максима Галкина наград Кузбасса за украинский лозунг

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев лишил Максима Галкина наград за проукраинский лозунг
Кемеровская областная ветеранская организация попросила главу Кузбасса области лишить Галкина медалей «За веру и добро» и ордена Почета после того, как артист ответил «героям слава» на выкрик «слава Украине»
Максим Галкин
Максим Галкин (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Глава Кузбасса Сергей Цивилев поддержал инициативу регионального совета ветеранов о лишении юмориста и телеведущего Максима Галкина (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов) областных наград. Об этом сообщается в телеграм-канале Цивилева.

«Губернатор поддержал просьбу регионального совета ветеранов о лишении артиста кузбасских наград: медали «За веру и добро», врученной ему в 2004 году, и ордена Почета Кузбасса, врученного в 2013 году», — говорится в сообщении.

Заседание кемеровской областной ветеранской организации прошло 10 января. На нем было решено обратиться к Цивилеву с соответствующей просьбой. Как заявили ветераны, наград, которые получил Галкин, удостаиваются граждане за «активную общественную деятельность, направленную на развитие Кузбасса и России». В обращении подчеркнули, что Галкин, находясь в Дубае, во время выступления произнес со сцены «лозунг украинских националистов»: когда зритель во время концерта выкрикнул «слава Украине», артист ответил фразой «героям слава».

«Такой человек, по сути, предавший интересы своего отечества, не достоин его наград», — заключили в кемеровской областной ветеранской организации.

В 2022 году Галкин выступил против военной операции России на Украине и после этого вместе с женой Аллой Пугачевой и двумя детьми уехал в Израиль. Он говорил, что в России у него сорвались все рекламные контракты и начали отменяться концерты. После переезда он стал гастролировать за рубежом и обещал передать часть средств, заработанных при продаже билетов, украинским беженцам.

В сентябре прошлого года Минюст включил Галкина в реестр физлиц — иностранных агентов. По мнению ведомства, он получал деньги от Украины при осуществлении политической деятельности. Сам Галкин назвал повод для признания иноагентом надуманным и подчеркнул, что политической деятельностью не занимается. «Я не продаю свое мнение и свои мысли. <...> Я торговлей совестью не занимаюсь», — заявлял артист, указав, что в последний раз получал украинское финансирование «лет десять назад», когда давал там концерты.

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