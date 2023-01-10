Минобороны показало видео пуска ракет «Искандер» по объектам ВСУ

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Вооруженные силы России нанесли удары по объектам военной инфраструктуры ВСУ из оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер». Соответствующие кадры показало Министерство обороны.

«Искандеры» продолжают наносить удары высокоточным ракетным вооружением по объектам военной инфраструктуры ВСУ», — говорится в сообщении.

Как говорится в сообщении Минобороны, удары могут наноситься по подземным бункерам и командным пунктам, аэродромам, складам техники и боеприпасов, расположенным за сотню километров.

«Искандер» — семейство оперативно-тактических комплексов, в него входят одноименный комплекс и модификации: основная — «Искандер-М», оснащенный крылатыми ракетами, «Искандер-К» и упрощенный экспортный вариант «Искандер-Э». «Искандеры» предназначены для ударов по наземным целям и могут поражать объекты на расстоянии до 500 км. Разработчик — Конструкторское бюро машиностроения (входит в структуру «Ростеха») в Коломне.

В декабре прошлого года первый заместитель гендиректора «Ростеха» Владимир Артяков сообщил о росте производства комплексов «Искандер». По его словам, количество выпускаемых пусковых установок и боеприпасов увеличилось в разы: «Это необходимо для нашего заказчика, Министерства обороны, мы его не подводим».