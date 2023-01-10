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Минобороны показало видео пуска ракет «Искандер» по объектам ВСУ

Минобороны опубликовало видео запуска ракеты «Искандер» по военной инфраструктуре Украины

Минобороны показало видео пуска ракет «Искандер» по объектам ВСУ
Video

Вооруженные силы России нанесли удары по объектам военной инфраструктуры ВСУ из оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер». Соответствующие кадры показало Министерство обороны.

«Искандеры» продолжают наносить удары высокоточным ракетным вооружением по объектам военной инфраструктуры ВСУ», — говорится в сообщении.

Как говорится в сообщении Минобороны, удары могут наноситься по подземным бункерам и командным пунктам, аэродромам, складам техники и боеприпасов, расположенным за сотню километров.

«Искандер» — семейство оперативно-тактических комплексов, в него входят одноименный комплекс и модификации: основная — «Искандер-М», оснащенный крылатыми ракетами, «Искандер-К» и упрощенный экспортный вариант «Искандер-Э». «Искандеры» предназначены для ударов по наземным целям и могут поражать объекты на расстоянии до 500 км. Разработчик — Конструкторское бюро машиностроения (входит в структуру «Ростеха») в Коломне.

В декабре прошлого года первый заместитель гендиректора «Ростеха» Владимир Артяков сообщил о росте производства комплексов «Искандер». По его словам, количество выпускаемых пусковых установок и боеприпасов увеличилось в разы: «Это необходимо для нашего заказчика, Министерства обороны, мы его не подводим».

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Теги
Минобороны Вооруженные силы Искандер ВСУ «Искандер-М» Военная операция на Украине
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Минобороны показало кадры пуска ракет из «Искандеров» по объектам ВСУ
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