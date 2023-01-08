Число пострадавших при взрыве газа в Хасавюрте выросло до пяти человек
Количество пострадавших при взрыве газа в многоэтажке в Хасавюрте возросло до пяти человек, сообщил «РИА Новости» руководитель пресс-службы мэрии города Нажиюлла Абдулаев.
Ранее пресс-служба ГУМЧС России по Дагестану сообщила, что на первом этаже многоэтажного дома на улице Датуева в Хасавюрте произошел «хлопок газа» с последующим возгоранием. На тот момент спасателям было известно о трех пострадавших, получивших легкие ранения.
«Пять человек пострадали при взрыве газа, двое из них госпитализированы», — уточнил данные собеседник «РИА Новости».
Как писал телеграм-канал «112», в результате инцидента оказались разрушены несколько квартир, а две машины, припаркованные у дома, перевернуло взрывной волной.
По данным источника «Интерфакса», пострадали жильцы квартиры на первом этаже, где и произошла утечка.