Президент Узбекистана наградил Путина орденом «Дустлик» высшей степени

Российский президент к 70-летнему юбилею получил награду «за огромный личный вклад в развитие традиционных уз дружбы». В июле Путин наградил главу Узбекистана к юбилею орденом Александра Невского

Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев наградил российского коллегу Владимира Путина орденом Дружбы («Дустлик») высшей степени, сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.

Путин удостоился ордена «за огромный личный вклад в развитие традиционных уз дружбы и сотрудничества между народами» двух стран, а также в честь его предстоящего 70-го дня рождения.

В сентябре Мирзиёев вручил такую же награду главе КНР Си Цзиньпину.

Российский президент в июле присвоил Мирзиёеву перед его 65-летием орден Александра Невского «за большие заслуги по укреплению дружбы и сотрудничества между Россией и Узбекистаном». Глава государства лично вручил награду президенту Узбекистана на полях саммита ШОС в Самарканде.