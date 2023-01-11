Министр обороны Канады объявила о закупке у США системы ПВО NASAMS для Украины

Канада объявила о закупке у США системы ПВО NASAMS для Украины

Канада намерена купить у Соединенных Штатов зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) NASAMS, чтобы передать его Украине, сообщила в Twitter министр обороны Канады Анита Ананд.

Она рассказала, что говорила с украинским коллегой Алексеем Резниковым, который назвал системы ПВО «главным приоритетом длч Украины».

«Вот почему Канада покупает у США национальную усовершенствованную зенитно-ракетную систему (NASAMS) для передачи Украине», — написала Ананд.

Норвежский ЗРК NASAMS представляет собой систему ПВО средней дальности и несет ракету класса «земля — воздух». Комплекс позволяет максимально увеличить способность идентифицировать, поражать и уничтожать текущие и появляющиеся вражеские самолеты, беспилотники и новые угрозы крылатых ракет.

NASAMS Украине уже поставили сами США, о первых отправленных комплексах сообщалось в октябре прошлого года. В начале декабря стало известно, что Вашингтон заключил контракт на $1,2 млрд с компанией-разработчиком ЗРК, Raytheon, на закупку NASAMS, сопутствующего оборудования, услуг и запасных частей ЗРК для Украины. Завершить контракт намерены к 2025 году.