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Швеция передаст Украине артиллерийские системы Archer

Глава МИД Швеции сообщил о намерении страны передать Украине артиллерийские системы Archer

Швеция собирается направить Украине артиллерийскую систему Archer, о поставке которой просил Киев, пишет газета Expressen со ссылкой на шведского министра иностранных дел Тобиаса Билльстрёма.

«Вопрос не в том, должны ли мы его отправить, а в том, когда мы его отправим», — сказал дипломат.

Издание отмечает, что сейчас идет «интенсивная» работа для обеспечения поставки в ближайшем будущем, и Archer могут направить Украине в течение шести-восьми недель.

Министр указал, что отправка этой техники не приведет к эскалации конфликта, а даст обратный эффект. Билльстрём подчеркнул важность военной помощи Киеву и добавил, что только Украина будет решать, когда и на каких условиях начнутся мирные переговоры.

В европейских странах обсуждается возможность поставок Украине танков, о чем Киев не раз просил партнеров. Речь идет о машинах Leopard 2. Как писала газета Politico, такие танки есть на вооружении у Германии, Испании, Польши, Греции, Дании и Финляндии. Как узнало издание, Париж и Варшава подталкивают Берлин к поставкам этих танков, пока в Германии не могут прийти к однозначному решению.

По данным источника Yle, возможность отправки Киеву Leopard 2 рассматривают и в Хельсинки, но только в случае, если несколько стран сделают то же самое. Пока решение в Финляндии по этому вопросу не принято и страна не собирается быть инициатором поставок, пишет Yle.

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