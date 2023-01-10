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Путин заявил о важности контроля за ценами

Путин на встрече с руководителем ФАС Шаскольским заявил о важности контроля за ценами
Владимир Путин и Максим Шаскольский
Владимир Путин и Максим Шаскольский (Фото: kremlin.ru)

Контроль цен сейчас особенно важен, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максимом Шаскольским, сообщается на сайте Кремля.

«Максим Алексеевич, у Федеральной антимонопольной службы много задач, одна из них — это контроль за ценами. Сейчас это особенно важно», — сказал президент. Он отметил, что сейчас инфляцию удается держать «в определенных рамках», она снижается.

Шаскольский согласился, что контроль за ценами «на социально значимых товарных рынках имеет приоритетное значение». «Речь не только о продовольственных товарах, это и лекарственные препараты, и нефтепродукты, строительные материалы, и услуги сотовой связи», — перечислил он.

В декабре 2022 года Путин заявил, что в России наблюдается тенденция к снижению инфляции и по итогам года ее уровень может составить 12,2%. По итогам первого квартала этот показатель «где-то к 5% может подойти, а может быть, и ниже», предположил глава государства. В октябре ЦБ прогнозировал инфляцию по итогам года на уровне 12–13%.

Теги
Персоны
цены Владимир Путин ФАС Максим Шаскольский

Владимир Путин

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