ЕС, США и ООН призвали талибов отменить запрет на работу женщин

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США, Великобритания и страны Евросоюза призывают правительство Афганистана, сформированное «Талибаном» (террористическая организация, запрещенная в России), отменить запрет для женщин на работу в неправительственных организациях (НПО). Это следует из совместного заявления глав МИД 12 государств и верховного представителя ЕС по иностранным делам, опубликованного на сайте Госдепартамента США.

Авторы заявления назвали приказ талибов, запрещающий женщинам работать в национальных и международных некоммерческих организациях, «безрассудным и опасным», так как он «подвергает риску жизни миллионов афганцев», чье выживание зависит от гуманитарной помощи.

«Женщины играют центральную роль в гуманитарных операциях. Если они не будут участвовать в оказании помощи в Афганистане, НПО не смогут достучаться до наиболее уязвимых слоев населения страны, чтобы обеспечить их продовольствием, лекарствами, материалами для подготовки к зиме и другими услугами, необходимыми им для жизни», — говорится в заявлении.

С призывом отменить запрет женщинам работать в гуманитарном секторе, а также посещать школы, университеты и вести общественная жизнь выступили координатор чрезвычайной помощи ООН Мартин Гриффитс, а также главы ключевых агентств ООН и международных групп по оказанию помощи. ООН заявила, что некоторые «критические по времени прпограммы в Афганистане приостановились, за ними могут последовать и другие.

24 декабря власти Афганистана приказали всем местным и международным неправительственным организациям не допускать к работе женщин. Этот запрет объяснили тем, что некоторые женщины не соблюдают дресс-код, тем самым нарушают законы ислама.

До этого министерство высшего образования в правительстве талибов распорядилось приостановить обучение студенток в частных и государственных университетах Афганистана. В марте ученицы старше шестого класса перестали посещать школы в Афганистане. Талибы заверяли, что дети вернутся в образовательные учреждения, когда там будет создана соответствующая исламу среда.