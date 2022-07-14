Актера Ивана Краско госпитализировали в Санкт-Петербурге

Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 июля
EUR ЦБ: 58,34 (-0,56) Инвестиции, 16:09
Курс доллара на 15 июля
USD ЦБ: 58,26 (-0,28) Инвестиции, 16:09
Сериал по мотивам «Властелина колец» выйдет 2 сентября Стиль, 17:55
Путин подписал закон о получении данных о прописанных в квартире Недвижимость, 17:49
В Румынии разбился американский беспилотник Политика, 17:44
Как отучить пьяных садиться за руль Партнерский проект, 17:36
Попова спрогнозировала рост заболеваемости из-за новых омикрон-штаммов Общество, 17:32
Володин приехал в ЛНР Политика, 17:30
В России ужесточили наказание за пытки Политика, 17:27
Военная операция на Украине. Главное Политика, 17:14
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
МВД объявило в розыск участницу Pussy Riot Анну Кузьминых Политика, 17:14
Как сэкономить на деловых поездках, когда все постоянно меняется РБК и Smartway, 17:13
Цена нефти Brent упала ниже $95 за баррель впервые с февраля Инвестиции, 17:08
«Макдоналдс», Paulig, Renault: как теперь называются знакомые бренды Общество, 17:08 
Антисанкционный «пластик»: где лучше оформить международную карту Pro, 17:05
5 отраслей, в которых будет сложнее всего заместить импорт Индустрия 4.0, 17:05
Общество ,  
0 

Актера Ивана Краско госпитализировали в Санкт-Петербурге

Иван Краско
Иван Краско (Фото: Руслан Шамуков / ТАСС)

Народного артиста России Ивана Краско положили в больницу в Санкт-Петербурге, сообщил РБК его директор Вячеслав Смородинов.

«Он с пятницы находится в больнице. Его госпитализировали с дачи. Помог с госпитализацией художественный руководитель театра [имени Комиссаржевской] Виктор Новиков, чтоб его [Краско] оперативно увезли. У него предварительно непорядки с сердцем и жидкость в легких обнаружена», — сказал Смородинов.

До сих пор не ясно, будет ли артист участвовать в спектакле 24 июля. «Он рвется, конечно, на сцену, но пока еще ничего не известно», — пояснил директор.

Актера Ивана Краско выписали из больницы
Общество
Иван Краско

Краско выступает в Санкт-Петербургском академическом драматическом театре им. В. Ф. Комиссаржевской. Согласно расписанию на сайте театра, 24 июля там должен пройти спектакль «Я вернулся в мой город…», одну из главных ролей в котором играет Краско. Показ должен начаться в 19:00.

В августе 2021 года Краско госпитализировали с инсультом. В том же году он переболел коронавирусом. В марте проходил реабилитацию после отслоения сетчатки глаза.

Иван Краско родился 23 сентября 1930 года в деревне Вартемяки Ленинградской области, ему 91 год. В театре им. В. Ф. Комиссаржевской он служит с 1965 года. Также сотрудничал с Академическим Большим драматическим театром им. Г. А. Товстоногова, Ленинградским театром драмы и комедии и другими театрами. Снялся более чем в 200 фильмах, в том числе в «Мы из будущего 2», «Тарас Бульба», «Особенности национальной охоты в зимний период», «Сын полка», «Господин оформитель» и других. Также снимался в сериалах «Морские дьяволы», «Мастер и Маргарита» и дублировал персонажей мультфильмов «Карлик Нос» и «Алеша Попович и Тугарин Змей».

Читайте на РБК Pro
Pro
Очень плохой прогноз: как дефицит импортных метеоприборов бьет по бизнесу
Прогнозы
Pro
Фото: Dan Kitwood / Getty Images Страны, в вузы которых ваши дети еще успеют поступить в 2022 году
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Что такое амнистия капитала и зачем она нужна владельцам криптовалют
Статьи
Pro
На рынке PR — деформация: специалисты просят миллионы ни за что
Кейсы
Pro
Фото: Sebastien Mouilleau / Unsplash Ваши споры с подростком оканчиваются скандалами. Что вы делаете не так
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Инфляция по всему миру выходит из-под контроля. К чему это приведет
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Рынок США падает. Пора «выкупать дно» или оно впереди — мнения экспертов
Прогнозы
Pro
Фото: David Ryder / Getty Images Спать по 8 часов в день и лениться: здоровые привычки Джеффа Безоса
Статьи

Звание народного артиста России Краско получил в 1992 году. Также награжден орденом Почета (2010). В 2018 году стал лауреатом премии «Золотая Маска».

Теги
госпитализация новости актер
Материалы по теме
Минобороны сообщило о 40 актерах в Николаеве для постановочных съемок
Политика
«Известия» узнали о госпитализации актера из «Курьера» Федора Дунаевского
Общество
Актера Леонида Куравлева перевели из реанимации в хоспис
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter