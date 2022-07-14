Актера Ивана Краско госпитализировали в Санкт-Петербурге

Иван Краско (Фото: Руслан Шамуков / ТАСС)

Народного артиста России Ивана Краско положили в больницу в Санкт-Петербурге, сообщил РБК его директор Вячеслав Смородинов.

«Он с пятницы находится в больнице. Его госпитализировали с дачи. Помог с госпитализацией художественный руководитель театра [имени Комиссаржевской] Виктор Новиков, чтоб его [Краско] оперативно увезли. У него предварительно непорядки с сердцем и жидкость в легких обнаружена», — сказал Смородинов.

До сих пор не ясно, будет ли артист участвовать в спектакле 24 июля. «Он рвется, конечно, на сцену, но пока еще ничего не известно», — пояснил директор.

Краско выступает в Санкт-Петербургском академическом драматическом театре им. В. Ф. Комиссаржевской. Согласно расписанию на сайте театра, 24 июля там должен пройти спектакль «Я вернулся в мой город…», одну из главных ролей в котором играет Краско. Показ должен начаться в 19:00.

В августе 2021 года Краско госпитализировали с инсультом. В том же году он переболел коронавирусом. В марте проходил реабилитацию после отслоения сетчатки глаза.

Иван Краско родился 23 сентября 1930 года в деревне Вартемяки Ленинградской области, ему 91 год. В театре им. В. Ф. Комиссаржевской он служит с 1965 года. Также сотрудничал с Академическим Большим драматическим театром им. Г. А. Товстоногова, Ленинградским театром драмы и комедии и другими театрами. Снялся более чем в 200 фильмах, в том числе в «Мы из будущего 2», «Тарас Бульба», «Особенности национальной охоты в зимний период», «Сын полка», «Господин оформитель» и других. Также снимался в сериалах «Морские дьяволы», «Мастер и Маргарита» и дублировал персонажей мультфильмов «Карлик Нос» и «Алеша Попович и Тугарин Змей».

Читайте на РБК Pro Pro Очень плохой прогноз: как дефицит импортных метеоприборов бьет по бизнесу Очень плохой прогноз: как дефицит импортных метеоприборов бьет по бизнесу Прогнозы Pro Страны, в вузы которых ваши дети еще успеют поступить в 2022 году Страны, в вузы которых ваши дети еще успеют поступить в 2022 году Инструкции Pro Что такое амнистия капитала и зачем она нужна владельцам криптовалют Что такое амнистия капитала и зачем она нужна владельцам криптовалют Статьи Pro На рынке PR — деформация: специалисты просят миллионы ни за что На рынке PR — деформация: специалисты просят миллионы ни за что Кейсы Pro Ваши споры с подростком оканчиваются скандалами. Что вы делаете не так Ваши споры с подростком оканчиваются скандалами. Что вы делаете не так Инструкции Pro Инфляция по всему миру выходит из-под контроля. К чему это приведет Инфляция по всему миру выходит из-под контроля. К чему это приведет Статьи Pro Рынок США падает. Пора «выкупать дно» или оно впереди — мнения экспертов Рынок США падает. Пора «выкупать дно» или оно впереди — мнения экспертов Прогнозы Pro Спать по 8 часов в день и лениться: здоровые привычки Джеффа Безоса Спать по 8 часов в день и лениться: здоровые привычки Джеффа Безоса Статьи

Звание народного артиста России Краско получил в 1992 году. Также награжден орденом Почета (2010). В 2018 году стал лауреатом премии «Золотая Маска».