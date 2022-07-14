Актера Ивана Краско госпитализировали в Санкт-Петербурге
Народного артиста России Ивана Краско положили в больницу в Санкт-Петербурге, сообщил РБК его директор Вячеслав Смородинов.
«Он с пятницы находится в больнице. Его госпитализировали с дачи. Помог с госпитализацией художественный руководитель театра [имени Комиссаржевской] Виктор Новиков, чтоб его [Краско] оперативно увезли. У него предварительно непорядки с сердцем и жидкость в легких обнаружена», — сказал Смородинов.
До сих пор не ясно, будет ли артист участвовать в спектакле 24 июля. «Он рвется, конечно, на сцену, но пока еще ничего не известно», — пояснил директор.
Краско выступает в Санкт-Петербургском академическом драматическом театре им. В. Ф. Комиссаржевской. Согласно расписанию на сайте театра, 24 июля там должен пройти спектакль «Я вернулся в мой город…», одну из главных ролей в котором играет Краско. Показ должен начаться в 19:00.
В августе 2021 года Краско госпитализировали с инсультом. В том же году он переболел коронавирусом. В марте проходил реабилитацию после отслоения сетчатки глаза.
Иван Краско родился 23 сентября 1930 года в деревне Вартемяки Ленинградской области, ему 91 год. В театре им. В. Ф. Комиссаржевской он служит с 1965 года. Также сотрудничал с Академическим Большим драматическим театром им. Г. А. Товстоногова, Ленинградским театром драмы и комедии и другими театрами. Снялся более чем в 200 фильмах, в том числе в «Мы из будущего 2», «Тарас Бульба», «Особенности национальной охоты в зимний период», «Сын полка», «Господин оформитель» и других. Также снимался в сериалах «Морские дьяволы», «Мастер и Маргарита» и дублировал персонажей мультфильмов «Карлик Нос» и «Алеша Попович и Тугарин Змей».
Звание народного артиста России Краско получил в 1992 году. Также награжден орденом Почета (2010). В 2018 году стал лауреатом премии «Золотая Маска».