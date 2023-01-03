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В Белгородской области местный житель был ранен после встречи с часовым

Гладков: мужчина под Белгородом не остановился после слов часового и был ранен в ногу
Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

Житель Борисовского района Белгородской области получил огнестрельное ранение в ногу: он не остановился после предупреждения часового, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии. «О точных деталях произошедшего предстоит разобраться следственным органам, ФСБ и Министерству обороны РФ, в том числе в том, почему он находился в это время на приграничной территории и зачем пошел к военным», — отметил Гладков.

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Белгородская область Вячеслав Гладков
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