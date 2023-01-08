Гладков сообщил об обстреле села Новая Таволжанка в Белгородской области

Фото: vvgladkov / Telegram

Село Новая Таволжанка в Белгородской области попало под обстрел, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Село находится в Шебекинском городском округе, который граничит с Харьковской областью Украины.

«Пострадавших нет. Один из снарядов попал в ангар для выращивания птицы. Повреждена кровля», — рассказал губернатор.

С начала специальной военной операции на Украине Белгородская область регулярно подвергается обстрелам. В регионе с весны действует желтый уровень террористической опасности.

В середине октября президент России Владимир Путин ввел в Белгородской области и еще семи регионах страны средний уровень реагирования. Он предполагает усиление охраны общественного порядка, военных и важных государственных и специальных объектов; отселение жителей в безопасные районы; особый режим въезда и выезда и другие меры по обеспечению безопасности.

К середине ноября из опасных районов Белгородской области отселили более 7 тыс. человек, из них около 500 вывезли за пределы региона, сообщал Гладков.