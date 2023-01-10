В НАО объявили день траура по погибшим при аварии с Ан-2

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 января
EUR ЦБ: 75,08 (-0,58) Инвестиции, 09 янв, 19:45
Курс доллара на 10 января
USD ЦБ: 70,3 (-0,04) Инвестиции, 09 янв, 19:45
Что делает дом умным и как приборы общаются между собой РБК и Ростелеком, 10:18
Гладков сообщил о 12 поврежденных домах в Шебекино после обстрела Политика, 10:13
Инвестиции в криптопроекты упали до минимума почти за два года Крипто, 10:11
Bloomberg узнал о закупках Китаем редкого сорта нефти из России Политика, 10:02
Лазерные телевизоры — технологический прорыв года. Обзор новинок РБК Life, 10:00
Налоговая система России сильно обновится в 2023 году. Что важно знать Pro, 09:55
В НАО объявили день траура по погибшим при аварии с Ан-2 Общество, 09:49
Тайм-менеджмент: как больше успевать и не выгореть
За 5 дней вы научитесь использовать разные инструменты управления временем
Купить со скидкой
Генерал Лапин возглавил главный штаб Сухопутных войск Политика, 09:46
Частные инвесторы в 2022 году вывели из ПИФов рекордный объем средств Инвестиции, 09:42
Ученые зафиксировали сильную вспышку на Солнце Общество, 09:37
Politico узнало о давлении Франции и Польши на ФРГ из-за танков для Киева Политика, 09:34
«Чебурашка» стал самым кассовым российским фильмом Технологии и медиа, 09:31
«Коммерсантъ» узнал о росте добычи нефти в России по итогам года Экономика, 09:28
Как меняется IT-ландшафт российского бизнеса РБК и Tegrus, 09:26
Общество ,  
0 

В НАО объявили день траура по погибшим при аварии с Ан-2

Губернатор НАО Бездудный объявил день траура по погибшим в катастрофе Ан-2
Фото: СК РФ
Фото: СК РФ

Губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный выразил соболезнования семьям двоих погибших при жесткой посадке самолета Ан-2 и объявил день траура в регионе. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Трагедия, которая случилась с самолетом Ан-2, болью отозвалась в сердце каждого жителя нашего округа. Выражаю искренние соболезнования семьям погибших», — заявил Бездудный. Он добавил, что округ окажет семьям необходимую поддержку.

9 января самолет Ан-2, выполнявший рейс из Нарьян-Мар — Каратайка — Варандей — Нарьян-Мар, совершил жесткую посадку, в результате чего погибли два человека. Один из них — пилот. Всего на борту находились 12 человек. Как заявили РБК в пресс-службе Росавиации, в связи со сложными погодными условиями экипаж самолета принял решение изменить маршрут и осуществить посадку на близлежащую площадку Варандей. Ведомство направило спасательную группу на снегоходах к месту происшествия. Позже МЧС сообщило, что была проведена эвакуация пассажиров, их разместили в школе-интернате.

Как сообщила «НАО24» руководитель регионального департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Елена Левина , один человек находится в крайне тяжелом состоянии, двое — в тяжелом, и еще четверо — в средней степени тяжести. Три пациента уже отпущены домой, их состояние оценивается как удовлетворительное.

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов в связи с произошедшим. Следственный комитет завел дело по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до семи лет.

Теги
Ненецкий автономный округ Юрий Бездудный Ан-2 погибшие авиакатастрофа
Материалы по теме
В Норильске самолет выкатился за пределы полосы перед взлетом
Общество
Самолет из Москвы экстренно сел в Индии из-за сообщения о минировании
Общество
Багаж вывалился из самолета во время полета из Якутии в Магадан
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter