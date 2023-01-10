В НАО объявили день траура по погибшим при аварии с Ан-2

Фото: СК РФ

Губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный выразил соболезнования семьям двоих погибших при жесткой посадке самолета Ан-2 и объявил день траура в регионе. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Трагедия, которая случилась с самолетом Ан-2, болью отозвалась в сердце каждого жителя нашего округа. Выражаю искренние соболезнования семьям погибших», — заявил Бездудный. Он добавил, что округ окажет семьям необходимую поддержку.

9 января самолет Ан-2, выполнявший рейс из Нарьян-Мар — Каратайка — Варандей — Нарьян-Мар, совершил жесткую посадку, в результате чего погибли два человека. Один из них — пилот. Всего на борту находились 12 человек. Как заявили РБК в пресс-службе Росавиации, в связи со сложными погодными условиями экипаж самолета принял решение изменить маршрут и осуществить посадку на близлежащую площадку Варандей. Ведомство направило спасательную группу на снегоходах к месту происшествия. Позже МЧС сообщило, что была проведена эвакуация пассажиров, их разместили в школе-интернате.

Как сообщила «НАО24» руководитель регионального департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Елена Левина , один человек находится в крайне тяжелом состоянии, двое — в тяжелом, и еще четверо — в средней степени тяжести. Три пациента уже отпущены домой, их состояние оценивается как удовлетворительное.

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов в связи с произошедшим. Следственный комитет завел дело по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до семи лет.