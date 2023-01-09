Росавиация: вертолет Ми-8 отправится к месту крушения Ан-2 в НАО после улучшения погоды

Росавиация вышлет вертолет со спасателями к месту крушения самолета в НАО

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Росавиация подготовила к вылету вертолет Ми-8 со спасательной парашютно-десантной группой Нарьян-Марской региональной поисково-спасательной базы, он отправится к месту крушения самолета Ан-2 вблизи поселка Каратайка сразу после улучшения погодных условий, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

«Предварительно: самолет Ан-2 АО «Нарьян-Марский объединенный авиаотряд» выполнял полет по маршруту Усть-Кара — Каратайка, в связи со сложными погодными условиями экипаж принял решение изменить маршрут и осуществить посадку на близлежащую посадочную площадку Варандей», — говорится в сообщении.

В Росавиации отметили, что, по данным МЧС, к месту происшествия направлена спасательная группировка на снегоходах. МЧС позже сообщило, что проводится эвакуация пассажиров совершившего жесткую посадку самолета. «Люди будут размещены в школе интернате», — сказано в публикации ведомства в телеграм-канале.

Самолет Ан-2 потерпел крушение при выполнении рейса Нарьян-Мар — Каратайка — Варандей — Нарьян-Мар. Как сообщило МЧС, борт совершил жесткую посадку в 10 км от поселка Каратайка. Погибли пилот и еще один человек. По последним данным МЧС, пострадало четыре человека. ТАСС со ссылкой на экстренные службы писал, что причиной инцидента стало обледенение. Источник «РИА Новости» сказал, что самолет заходил в полярную ночь на неосвещенную площадку.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до семи лет.

По данным СК, во время крушения на борту находились 12 человек, двое погибли, остальные получили повреждения различной степени тяжести.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, следствие рассматривает различные версии.