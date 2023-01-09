Росавиация вышлет вертолет со спасателями к месту крушения самолета в НАО

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Освойте нужные навыки c Программой развития
Лента новостей
Курс евро на 7 января
EUR ЦБ: 75,66 (0) Инвестиции, 06 янв, 20:56
Курс доллара на 7 января
USD ЦБ: 70,34 (0) Инвестиции, 06 янв, 20:56
На посвященном Корейской войне мемориале в США нашли более тысячи ошибок Общество, 19:03
ФСБ задержала россиянина, который собирался присоединиться к ВСУ Политика, 18:55
Гарет Бэйл завершил карьеру в 33 года Спорт, 18:42
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:29
Минобороны предложило повысить оклады военным и силовикам Политика, 18:24
Гол Радулова помог «Ак Барсу» отыграться с 0:2 и победить «Сибирь» Спорт, 18:22
Корейское подразделение Huobi отделится от глобальной криптоплатформы Крипто, 18:11
Присоединяйтесь к Программе развития
Осваивайте востребованные навыки для карьерного роста с РБК Pro
Узнать подробнее
В Самаре простились с погибшим при ударе по Макеевке подполковником Общество, 18:11
Один из сбежавших в Корею россиян оказался экс-игроком «Спартака-Нальчик» Спорт, 18:03
Росавиация вышлет вертолет со спасателями к месту крушения самолета в НАО Общество, 18:01
Вышел трейлер продолжения «О чем говорят мужчины». Названа дата премьеры Life, 17:57
Росавиация назвала возможную причину выпадения багажа из Ан-26 в Якутии Общество, 17:56
Москалькова анонсировала встречу с украинским омбудсменом в Турции Политика, 17:54
Какие приграничные пункты попали под обстрел со стороны Украины. Карта Политика, 17:53
Общество ,  
0 

Росавиация вышлет вертолет со спасателями к месту крушения самолета в НАО

Росавиация: вертолет Ми-8 отправится к месту крушения Ан-2 в НАО после улучшения погоды
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Росавиация подготовила к вылету вертолет Ми-8 со спасательной парашютно-десантной группой Нарьян-Марской региональной поисково-спасательной базы, он отправится к месту крушения самолета Ан-2 вблизи поселка Каратайка сразу после улучшения погодных условий, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

«Предварительно: самолет Ан-2 АО «Нарьян-Марский объединенный авиаотряд» выполнял полет по маршруту Усть-Кара — Каратайка, в связи со сложными погодными условиями экипаж принял решение изменить маршрут и осуществить посадку на близлежащую посадочную площадку Варандей», — говорится в сообщении.

В Росавиации отметили, что, по данным МЧС, к месту происшествия направлена спасательная группировка на снегоходах. МЧС позже сообщило, что проводится эвакуация пассажиров совершившего жесткую посадку самолета. «Люди будут размещены в школе интернате», — сказано в публикации ведомства в телеграм-канале.

Самолет Ан-2 потерпел крушение при выполнении рейса Нарьян-Мар — Каратайка — Варандей — Нарьян-Мар. Как сообщило МЧС, борт совершил жесткую посадку в 10 км от поселка Каратайка. Погибли пилот и еще один человек. По последним данным МЧС, пострадало четыре человека. ТАСС со ссылкой на экстренные службы писал, что причиной инцидента стало обледенение. Источник «РИА Новости» сказал, что самолет заходил в полярную ночь на неосвещенную площадку.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до семи лет.

По данным СК, во время крушения на борту находились 12 человек, двое погибли, остальные получили повреждения различной степени тяжести.

Читайте на РБК Pro
Пять инвестидей на российском рынке в 2023 году: выбор аналитиков
Уйти, замереть или расти: самая успешная бизнес-стратегия в России 2022
Как менеджменту выгодно выкупить российский бизнес у иностранной компании
Худший за полтора десятилетия год ушел. Что будет с экономиками в 2023-м

На месте происшествия работают следователи и криминалисты, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, следствие рассматривает различные версии.

Теги
Следственный комитет Ненецкий автономный округ Ан-2 Росавиация новости аварийная посадка
Материалы по теме
При жесткой посадке Ан-2 в НАО погибли два человека
Общество
Багаж вывалился из самолета во время полета из Якутии в Магадан
Общество
СК назвал возможные причины въезда самолета в сугроб в аэропорту Перми
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter