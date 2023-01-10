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В Норильске самолет выкатился за пределы полосы перед взлетом

Пассажирский самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Норильска

Пассажирский самолет, следовавший в Москву (Домодедово), выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Норильска, сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел около 9:00 по местному времени (05:00 мск), когда самолет разворачивался перед разгоном. В салоне находились 116 пассажиров и шестеро членов экипажа.

Пассажиров после случившегося эвакуировали из самолета и доставили в аэропорт, а самолет отбуксировали на стоянку для осмотра. Прокуратура начала проверку по факту произошедшего.

Борт, по информации прокуратуры, принадлежит авиакомпании NordStar. По данным с табло норильского аэропорта, в Москву 10 января должен был вылететь только один рейс этой авиакомпании — Y7 102. Борт, согласно последним данным, должен был вылететь из Норильска около 09:45 по местному времени (05:45 мск).

По данным с табло аэропорта Домодедово, рейс Y7 106 из Норильска должен прибыть в Москву около 12:05 по местному времени вместо запланированных 10:25, его выполняет самолет Boeing 737-800.

Ранее, утром 8 января, в аэропорту Перми (Большое Савино) самолет Boeing 737 авиакомпании «Победа», выполнявший рейс DP 6512 в Москву, разгоняясь перед взлетом, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и попал в сугроб. В этот момент на борту находились 183 пассажира и шесть членов экипажа. В СК посчитали, что это могло произойти из-за ошибки пилота, технической неисправности самолета или плохих погодных условий.

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Норильск самолет взлетно-посадочная полоса
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