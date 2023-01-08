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В Перми убрали с взлетной полосы застрявший в сугробе самолет «Победы»

В Перми убрали с взлетной полосы застрявший в сугробе самолет «Победы»
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Выкатившийся за пределы взлетно-посадочной полосы самолет эвакуировали на место стоянки в аэропорту Перми. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Росавиации и в самой авиакомпании.

Ранее об инциденте сообщали телеканал РЕН ТВ и телеграм-канал Baza. Самолет выкатился за пределы полосы во время разгона перед взлетом и попал в сугроб.

«В настоящее время самолет отбуксирован на штатное место стоянки. После технического осмотра воздушного судна будет принято решение о необходимости предоставления резервного борта или выполнении рейса на этом же самолете», — рассказали в авиакомпании.

Из-за инцидента аэропорт временно прекратил свою работу, рассказали в Росавиации. Пассажиры самолета (рейс DP6512, следовал из Перми в Москву) высажены и доставлены в аэропорт. Среди них никто не пострадал.

Как рассказали в «Победе», экипаж самолета принял решение прервать полет во время разбега.

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самолет «Победа» Пермь новости Росавиация
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