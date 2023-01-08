СК назвал возможные причины въезда самолета в сугроб в аэропорту Перми

Самолет авиакомпании «Победа» мог выкатиться за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Перми из-за ошибки пилота, технической неисправности борта или неблагоприятных погодных условий, сообщила пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК).

«Следствие рассматривает все возможные версии случившегося. Среди них: ошибка пилота, неблагоприятные погодные условия, нарушения в регламенте работ наземных служб, а также техническая неисправность самолета», — сказано в сообщении. СК начал процессуальную проверку по этому поводу.

Инцидент, о котором идет речь, произошел утром 8 января. В аэропорту Перми (Большое Савино) Boeing 737 авиакомпании «Победа», выполнявший рейс DP 6512 в Москву, разгоняясь перед взлетом, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и попал в сугроб.

В этот момент на борту находилось 183 пассажира и шесть членов экипажа. Когда самолет остановился, пассажиров эвакуировали из салона. При инциденте никто из них не пострадал, самолет также не получил повреждений.

Аэропорт временно прекращал работу из-за случившегося. Спустя несколько часов самолет отбуксировали на место стоянки. Пассажиров отправили в Москву около 16:48 по местному времени (14:48 мск) резервным бортом.