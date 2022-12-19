В «Ростехе» сообщили о росте производства комплексов «Искандер»

В 2022 году увеличилось производство не только ракетных комплексов, но и танков, БМП и другой техники, отметил замгендиректора «Ростеха» Владимир Артяков

Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М» (Фото: Юрий Смитюк / ТАСС)

Россия нарастила производство ракетных комплексов «Искандер», сообщил в интервью каналу «Россия 24» первый заместитель гендиректора «Ростеха» Владимир Артяков.

«Он достаточно эффективен и работает очень слаженно и очень точно, надежно», — сказал Артяков. По его словам, количество выпускаемых пусковых установок и боеприпасов увеличилось в разы: «Это необходимо для нашего заказчика, Министерства обороны, мы его не подводим».

Он рассказал, что после начала спецоперации госкорпорация в целом нарастила объем выпускаемой продукции. Так, в 2022 году производство некоторых моделей танков по сравнению с прошлым годом выросло в десятки раз, боеприпасов — в десятки и сотни раз. Увеличилось и число производимых БМП.

Артяков подчеркнул, что «Ростех» был готов к росту спроса на военную технику. «Не потому что мы ждали этого момента, а потому что в потенциале всегда оборонный сектор любой страны должен быть готов к таким вызовам», — объяснил он.

«Искандер» — семейство оперативно-тактических комплексов, в него входят одноименный комплекс и модификации: основная — «Искандер-М», оснащенный крылатыми ракетами, «Искандер-К» и упрощенный экспортный вариант «Искандер-Э». «Искандеры» предназначены для ударов по наземным целям и могут поражать объекты на расстоянии до 500 км. Разработчик — Конструкторское бюро машиностроения (входит в структуру «Ростеха») в Коломне.

Минобороны неоднократно сообщало об участии «Искандеров-М» в спецоперации на Украине. 12 декабря ведомство показало кадры пуска ракет из этих комплексов по военным объектам ВСУ.