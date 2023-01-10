Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 января
EUR ЦБ: 75,08 (-0,58) Инвестиции, 09 янв, 19:45
Курс доллара на 10 января
USD ЦБ: 70,3 (-0,04) Инвестиции, 09 янв, 19:45
Кибербезопасность на аутсорсинге: как защитить инфраструктуру региона РБК и РТК-Солар, 07:10
Курировавший дело экс-главы Сахалина генерал ФСБ перешел на работу в ПСБ Финансы, 07:00
«Дождь» получил разрешение на вещание в Нидерландах Политика, 06:39
Чему учиться в новом году: выбираем курс. Тест РБК и Edutoria, 06:04
В МИД назвали сближение России и Азии главным «кошмаром» для Запада Политика, 05:49
В США заявили о стремлении изменить динамику боевых действий на Украине Политика, 05:02
Почти треть россиян назвали кредиты «путем в долговую яму» Общество, 05:00
Что подарить тем, у кого все есть?
Подписка РБК Pro – престижный подарок для тех, кто хочет принимать уверенные решения в бизнесе, карьере и финансах.
Купить сертификат
В Пентагоне не исключили поставки бронетранспортеров Stryker на Украину Политика, 04:36
Запуск ракеты Virgin Orbit с девятью спутниками закончился неудачей Технологии и медиа, 04:29
Гидрометцентр спрогнозировал метель в Москве 11 января Общество, 04:02
Автомобильную часть Крымского моста закрыли на ремонт Общество, 04:02
Экс-главу McDonald's обвинили в обмане инвесторов Бизнес, 03:19
Байден заверил коллегу из Бразилии в поддержке и пригласил в США Политика, 02:43
Сомнологи назвали способы восстановить хороший сон Общество, 02:30
Политика ,  
0 

В МИД назвали сближение России и Азии главным «кошмаром» для Запада

МИД России: сближение Москвы со странами Азии является главным «кошмаром» для Запада

Страны Запада опасаются динамичного развития отношений России и государств Азии. Об этом в интервью «Известиям» заявил замглавы МИД России Андрей Руденко.

«Главным политическим и экономическим кошмаром для Запада в рамках его стратегической антироссийской линии — вне зависимости от того, реализуется ли она на фоне СВО или исходит из других глубинных мотивов, — являются наши динамично развивающиеся отношения с Азией», — заявил Руденко.

По словам Руденко, Россия «всегда были и остается неотъемлемой составляющей Азии».

В качестве примера успешного сотрудничества России и Азии Руденко привел отношения с Китаем. «Российско-китайское торгово-экономическое сотрудничество достаточно многогранно, успешно развивается во многих сферах и не подвержено влиянию сиюминутной конъюнктуры», — сказал дипломат.

В ноябре сообщалось, что товарооборот между Москвой и Пекином досрочно побил рекорд: за истекшие десять месяцев года он увеличился на 33% по сравнению с тем же прошлогодним периодом, до $153,9 млрд.

Также Руденко отметил многокомпонентное сотрудничество с Индией. Оно касается не только сферы нефти и газа, но и атомной энергетики, отметил замглавы МИД России.

Читайте на РБК Pro
Почему крупные инвесторы продолжают скупать дешевеющие криптовалюты
Какие логистические проблемы удалось решить в 2022 году, а какие — нет
Как сильно пострадало ментальное здоровье россиян в 2022 году
Почему инвесторы разочаровались в золоте и что ждать в 2023 году
Теги
МИД Китай Индия Азия Запад дипломатия
Материалы по теме
Лавров пригласил нового главу МИД Китая посетить Россию «в удобное время»
Политика
МИД России осудил погромы в правительственных зданиях в Бразилии
Политика
В здании МИД России произошло задымление
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter