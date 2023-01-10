В МИД назвали сближение России и Азии главным «кошмаром» для Запада
Страны Запада опасаются динамичного развития отношений России и государств Азии. Об этом в интервью «Известиям» заявил замглавы МИД России Андрей Руденко.
«Главным политическим и экономическим кошмаром для Запада в рамках его стратегической антироссийской линии — вне зависимости от того, реализуется ли она на фоне СВО или исходит из других глубинных мотивов, — являются наши динамично развивающиеся отношения с Азией», — заявил Руденко.
По словам Руденко, Россия «всегда были и остается неотъемлемой составляющей Азии».
В качестве примера успешного сотрудничества России и Азии Руденко привел отношения с Китаем. «Российско-китайское торгово-экономическое сотрудничество достаточно многогранно, успешно развивается во многих сферах и не подвержено влиянию сиюминутной конъюнктуры», — сказал дипломат.
В ноябре сообщалось, что товарооборот между Москвой и Пекином досрочно побил рекорд: за истекшие десять месяцев года он увеличился на 33% по сравнению с тем же прошлогодним периодом, до $153,9 млрд.
Также Руденко отметил многокомпонентное сотрудничество с Индией. Оно касается не только сферы нефти и газа, но и атомной энергетики, отметил замглавы МИД России.