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МВФ разрешил Киеву напечатать ₴50 млрд при дефиците финансирования извне

МВФ разрешил Украине напечатать гривен на $1,3 млрд при «дефиците внешнего финансирования»
Фонд одобрил эмиссию до 50 млрд грн в следующем году при нехватке финансирования из-за рубежа. Киеву может потребоваться до $57 млрд при негативном сценарии развития ситуации, полагают в МВФ
Фото: Fang Zhe / Xinhua / Global Look Press
Фото: Fang Zhe / Xinhua / Global Look Press

Власти Украины в случае «временного дефицита внешнего финансирования» могут напечатать до 50 млрд грн в первом квартале следующего года, говорится в меморандуме, подписанном Киевом и Международным валютным фондом (МВФ). Это эквивалентно $1,36 млрд по курсу украинского Нацбанка.

Меморандум определяет действия Киева, необходимые для получения кредита на сумму до $20 млрд. МВФ требует значительного сокращения украинским Центробанком поддержки бюджета; отмену льгот, предоставленных малому бизнесу вскоре после ввода российских войск; проведение «прозрачного и конкурентного» отбора членов наблюдательного совета энергокомпании «Нафтогаз» и др.

В документе отмечается, что «риски остаются чрезвычайно высокими», а «следующие несколько месяцев выглядят чрезвычайно сложными» из-за ударов по критической инфраструктуре.

В меморандуме также сказано, что украинским властям предстоит продолжать адаптироваться к быстро изменяющимся обстоятельствам, в особенности в условиях серьезного ухудшения ситуации. В Киеве полностью привержены выполнению программ и корректируют политику в ответ на «потрясения», однако «материализация крупных потрясений может помешать полному достижению целей программы, как это первоначально предусматривалось».

Последняя кредитная программа для Украины завершилась досрочно из-за спецоперации России. После этого МВФ выделил Украине два транша экстренной помощи на общую сумму $2,7 млрд, указывает Liga.net. По состоянию на 25 августа государственный долг Украины составлял 68% ВВП. По оценке МВФ, по итогам года он достигнет 86% ВВП.


За девять месяцев после ввода российских войск напечатано 364,4 млрд грн, отчитался в конце ноября Нацбанк Украины. На эту сумму регулятор выкупил облигации внутреннего займа Министерства финансов, что до начала конфликта было запрещено. Эта форма эмиссии вызвала рост инфляции, в октябре она достигла 26,6%, в ноябре — 26,5% годовых.

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В конце ноября Нацбанк Украины обязался не проводить в 2023 году эмиссию гривны, об этом глава регулятора Андрей Пышный сообщил на встрече с американским послом Бриджит Бринк и советником по экономическим вопросам посольства США Хезер Гезерт. «Сегодня мы говорим о качественном перезапуске внутреннего долгового рынка и максимальном использовании его ресурсов. Ведь это важно для дальнейшего эффективного взаимодействия с МВФ», — пояснил он.

По оценке МВФ, ежемесячно западным странам необходимо выделять Украине от $3 млрд до $5 млрд в месяц в течение 2023 года. «Мы в МВФ также работаем над тем, чтобы увеличить помощь Украине. Мы уже предоставили $2,7 млрд экстренного финансирования», — рассказала директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в начале декабря. При негативном сценарии развития ситуации внешнее финансирование Украины в 2023 году достигнет $57 млрд, считают в МВФ.

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