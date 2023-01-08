В Калифорнии более 500 тыс. человек остались без электроэнергии

Более 500 тыс. потребителей остались без электроснабжения в штате Калифорния. Это следует из данных сервиса poweroutage.us.

По данным на 13:40 мск, без света в штате остались 563 959 человек. Наибольшее число отключений зафиксировано в округе Сакраменто (столица штата) — 345 142.

Как пишет агентство Reuters, причиной отключений стали сильные ливни и штормовые порывы ветра. Синоптики также прогнозируют приток влажного воздуха из тропических широт на территорию штата.

В новом году из-за непогоды в Калифорнии погибли уже шесть человек. Национальная служба прогноза погоды предупредила жителей штата о сильном шторме 8 января. Он может привести к повышению уровней рек в центральной части Калифорнии на рекордный уровень, отмечает Reuters.