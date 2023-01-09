Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Освойте нужные навыки c Программой развития
Лента новостей
Курс евро на 7 января
EUR ЦБ: 75,66 (0) Инвестиции, 06 янв, 20:56
Курс доллара на 7 января
USD ЦБ: 70,34 (0) Инвестиции, 06 янв, 20:56
Какие логистические проблемы удалось решить в 2022 году, а какие — нет Pro, 08:20
Участники беспорядков вломились в здания органов власти в Бразилии. Видео Политика, 08:08
Айронмен из «Бэби-клуба»: как наладить бизнес и отношения с женой РБК и Газпромбанк, 07:55
Суд Бразилии отстранил губернатора столичного региона от должности Политика, 07:54
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:40
Протесты и попытки захвата правительственных зданий в Бразилии. Главное Политика, 07:28
В Бразилии освободили занятые протестующими дворец президента и конгресс Политика, 07:19
Подарок, который хочется оставить себе
Подарочный сертификат на подписку РБК Pro со скидкой до 35%
Подарить подписку
«РИА Новости» узнало об уничтоженном войсками России подкреплении ВСУ Политика, 07:18
Кибербезопасность на аутсорсинге: как защитить инфраструктуру региона РБК и РТК-Солар, 07:10
На Украине заявили о критическом дефиците советских трансформаторов Экономика, 06:53
Bloomberg узнал о плане Apple представить гарнитуру смешанной реальности Технологии и медиа, 06:52
Тайвань заявил о приближении к острову полусотни самолетов и кораблей КНР Политика, 06:40
Чему учиться в новом году: выбираем курс. Тест РБК и Edutoria, 06:04
Принц Гарри рассказал о надежде, что принцесса Диана не погибла в аварии Общество, 05:58
Политика ,  
0 

Суд Бразилии отстранил губернатора столичного региона от должности

Верховный суд Бразилии отстранил губернатора столичного региона от должности на 90 дней
Ибанейс Роша
Ибанейс Роша (Фото: Ton Molina / Global Look Press)

Верховный суд Бразилии отстранил губернатора столичного Федерального округа Ибанейса Рошу от должности на 90 дней, пишет Globo со ссылкой на решение судьи Алешандри ди Морайса.

В решении суда говорится, что «организация предполагаемых демонстраций была общеизвестным фактом» и об этом писали бразильские СМИ. Однако власти округа бездействовали, протесты проходили «с согласия и даже при эффективном участии компетентных органов», сказано в постановлении.

Отстранение Ибанейса от должности судья объяснил участием губернатора в «подготовке теракта» и в «преступном объединении». Главу региона заподозрили в причинении ущерба стране, попытке насильственным образом подорвать основы демократии и устроить государственный переворот.

Причастность Ибанейса к указанным преступлениям, по версии судьи, доказывают следующие факты:

  • протестующих доставили к месту проведения митинга на автомобилях военной полиции федерального округа;
  • сотрудники ведомства не противодействовали протестующим должным образом, сообщалось, что часть из них покидала свои посты;
  • некоторые полицейские вместо того, чтобы принять меры, развлекались и снимали протесты на камеру;
  • Ибанейс лично отстранил от должности начальника управления общественной безопасности столицы Андерсона Торреса, хотя протесты еще продолжались.

Протесты в Бразилии начались из-за недовольства результатами президентских выборов. Сторонники экс-президента страны Жаира Болсонару начали штурмовать правительственные здания. Они ворвались в здания Национального конгресса, Верховного суда и в рабочую резиденцию главы государства — дворец Планалту и устроили там погромы. По информации CNN Brasil, здания уже освободили.

Читайте на РБК Pro
Как сильно пострадало ментальное здоровье россиян в 2022 году
«Ловля» идей и 10 чашек кофе в день: как Дэвид Линч ищет вдохновение
Что значат изменения в списках «черных» и «белых» стран-юрисдикций
Как глава Louis Vuitton стал богатейшим человеком в мире — The Economist

Во время протестов СМИ начали распространять видео с полицейскими, которые следуют за колоннами демонстрантов по обочине, снимают протесты на камеру и беседуют с активистами. Министр юстиции Флавио Дино обвинил полицейских в бездействии, а президент страны Луис Инасиу Лула Да Силва пообещал привлечь к ответственности спонсоров и организаторов протестных акций.

Глава государства объявил в столице страны режим ЧС до конца января и распорядился привлечь федеральные силы к урегулированию ситуации. Как сообщал Ибанейс Роша, в столице страны задержали 400 участников беспорядков.

Теги
Бразилия протесты отстранение от должности
Материалы по теме
Протесты и попытки захвата правительственных зданий в Бразилии. Главное
Политика
В Бразилии освободили занятые протестующими дворец президента и конгресс
Политика
Болсонару обвинил протестующих в Бразилии в нарушении закона
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter