Суд Бразилии отстранил губернатора столичного региона от должности

Ибанейс Роша (Фото: Ton Molina / Global Look Press)

Верховный суд Бразилии отстранил губернатора столичного Федерального округа Ибанейса Рошу от должности на 90 дней, пишет Globo со ссылкой на решение судьи Алешандри ди Морайса.

В решении суда говорится, что «организация предполагаемых демонстраций была общеизвестным фактом» и об этом писали бразильские СМИ. Однако власти округа бездействовали, протесты проходили «с согласия и даже при эффективном участии компетентных органов», сказано в постановлении.

Отстранение Ибанейса от должности судья объяснил участием губернатора в «подготовке теракта» и в «преступном объединении». Главу региона заподозрили в причинении ущерба стране, попытке насильственным образом подорвать основы демократии и устроить государственный переворот.

Причастность Ибанейса к указанным преступлениям, по версии судьи, доказывают следующие факты:

протестующих доставили к месту проведения митинга на автомобилях военной полиции федерального округа;

сотрудники ведомства не противодействовали протестующим должным образом, сообщалось, что часть из них покидала свои посты;

некоторые полицейские вместо того, чтобы принять меры, развлекались и снимали протесты на камеру;

Ибанейс лично отстранил от должности начальника управления общественной безопасности столицы Андерсона Торреса, хотя протесты еще продолжались.

Протесты в Бразилии начались из-за недовольства результатами президентских выборов. Сторонники экс-президента страны Жаира Болсонару начали штурмовать правительственные здания. Они ворвались в здания Национального конгресса, Верховного суда и в рабочую резиденцию главы государства — дворец Планалту и устроили там погромы. По информации CNN Brasil, здания уже освободили.

Во время протестов СМИ начали распространять видео с полицейскими, которые следуют за колоннами демонстрантов по обочине, снимают протесты на камеру и беседуют с активистами. Министр юстиции Флавио Дино обвинил полицейских в бездействии, а президент страны Луис Инасиу Лула Да Силва пообещал привлечь к ответственности спонсоров и организаторов протестных акций.

Глава государства объявил в столице страны режим ЧС до конца января и распорядился привлечь федеральные силы к урегулированию ситуации. Как сообщал Ибанейс Роша, в столице страны задержали 400 участников беспорядков.