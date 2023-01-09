Суд Бразилии отстранил губернатора столичного региона от должности
Верховный суд Бразилии отстранил губернатора столичного Федерального округа Ибанейса Рошу от должности на 90 дней, пишет Globo со ссылкой на решение судьи Алешандри ди Морайса.
В решении суда говорится, что «организация предполагаемых демонстраций была общеизвестным фактом» и об этом писали бразильские СМИ. Однако власти округа бездействовали, протесты проходили «с согласия и даже при эффективном участии компетентных органов», сказано в постановлении.
Отстранение Ибанейса от должности судья объяснил участием губернатора в «подготовке теракта» и в «преступном объединении». Главу региона заподозрили в причинении ущерба стране, попытке насильственным образом подорвать основы демократии и устроить государственный переворот.
Причастность Ибанейса к указанным преступлениям, по версии судьи, доказывают следующие факты:
- протестующих доставили к месту проведения митинга на автомобилях военной полиции федерального округа;
- сотрудники ведомства не противодействовали протестующим должным образом, сообщалось, что часть из них покидала свои посты;
- некоторые полицейские вместо того, чтобы принять меры, развлекались и снимали протесты на камеру;
- Ибанейс лично отстранил от должности начальника управления общественной безопасности столицы Андерсона Торреса, хотя протесты еще продолжались.
Протесты в Бразилии начались из-за недовольства результатами президентских выборов. Сторонники экс-президента страны Жаира Болсонару начали штурмовать правительственные здания. Они ворвались в здания Национального конгресса, Верховного суда и в рабочую резиденцию главы государства — дворец Планалту и устроили там погромы. По информации CNN Brasil, здания уже освободили.
Во время протестов СМИ начали распространять видео с полицейскими, которые следуют за колоннами демонстрантов по обочине, снимают протесты на камеру и беседуют с активистами. Министр юстиции Флавио Дино обвинил полицейских в бездействии, а президент страны Луис Инасиу Лула Да Силва пообещал привлечь к ответственности спонсоров и организаторов протестных акций.
Глава государства объявил в столице страны режим ЧС до конца января и распорядился привлечь федеральные силы к урегулированию ситуации. Как сообщал Ибанейс Роша, в столице страны задержали 400 участников беспорядков.