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«РИА Новости» узнало об уничтоженном войсками России подкреплении ВСУ

«РИА Новости»: российские военные уничтожили подкрепление ВСУ в ходе спецоперации

Российские военные, участвующие в спецоперации, уничтожили подкрепление Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает госагентство «РИА Новости».

Прибывшую ночью технику ВСУ с подкреплением обнаружил наблюдатель из группы «Викинг» Западного военного округа с помощью тепловизора, пишет агентство, не уточняя, где именно это произошло. На место прибытия техники, по его данным, на тот момент уже навели российские реактивные системы залпового огня (РСЗО). Когда техника прибыла на место, по ней выпустили снаряды калибра 122 мм.

В телеграм-канале агентство опубликовало видео с кадрами удара. На записи он просматривается через тепловизор. На кадрах видны ярко-красные вспышки от разрыва снарядов. В середине записи корреспондент уточняет, что удар наносили по лесополосе с помощью РСЗО «Торнадо-Г».

РСЗО «Торнадо-Г» — модернизированная версия системы «Град». В ноябре «Ростех» поставил Минобороны новые «Торнадо-Г». Они предназначены для «поражения артиллерийских и минометных батарей, подразделений ПВО, объектов тыла, мотопехотных подразделений противника в местах сосредоточения», рассказывали в госкорпорации.

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