Кабмин утвердил стратегию действий по развитию равенства полов

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Освойте нужные навыки c Программой развития
Лента новостей
Курс евро на 7 января
EUR ЦБ: 75,66 (0) Инвестиции, 06 янв, 20:56
Курс доллара на 7 января
USD ЦБ: 70,34 (0) Инвестиции, 06 янв, 20:56
Премьер Украины заявил о создании крупнейшего минного поля в мире Политика, 18:37
Как перейти на российское программное обеспечение и оборудование РБК и Tegrus, 18:30
Минобороны показало видео возвращения из Украины 50 военнопленных Политика, 18:26
Несколько сотен фанатов «Ромы» и «Наполи» устроили драку на автостраде Спорт, 18:23
Курский губернатор сообщил об обстреле поселка Теткино Политика, 18:14
В Думе попросят СК завести дело против актера Смольянинова Политика, 18:02
Минск анонсировал двухнедельные военные учения с российской авиацией Политика, 17:58
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Скончался один из создателей «Современника» Леонид Эрман Общество, 17:46
Прокрастинацию зафиксировали на МРТ: где она находится РБК и Edutoria, 17:43
«Манчестер Юнайтед» решил подписать одноклубника Роналду Спорт, 17:38
Премьер-министр Швеции назвал невозможным выполнение всех условий Турции Политика, 17:35
Кабмин утвердил стратегию действий по развитию равенства полов Политика, 17:12
Папа римский призвал молиться за матерей погибших из Украины и России Политика, 17:08
«Салават» одержал первую за 9 лет «сухую» победу над «Металлургом» в КХЛ Спорт, 16:50
Политика ,  
0 

Кабмин утвердил стратегию действий по развитию равенства полов

Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Правительство утвердило стратегию действий в интересах женщин на 2023–2030 годы, она включает соблюдение принципов равноправия между мужчинами и женщинами, повышения экономической независимости и политической активности россиянок. Об этом говорится на сайте кабмина.

Стратегия действий запланирована до 2030 года. Она утверждена по распоряжению премьер-министра Михаила Мишустина.

Как отметили разработчики стратегии, женщины в России ориентированы на полную занятость и карьерный рост в сочетании с семейными обязанностями и воспитанием детей. При этом доля женщин в областях экономики с зарплатой ниже средней составляет 60–80%. По этой причине даже при высоком уровне образования и занятости разрыв в заработной плате женщин и мужчин составляет 28%.

«Стратегия будет реализована в два этапа — с 2023 по 2026 год и с 2027 по 2030 год. План ее реализации будет разработан в ближайшее время», — говорится в сообщении.

О разрыве в заработной плате между мужчинами и женщинами российские власти говорили еще в 2020 году во время доклада в московском офисе ООН. Одной из причин такого разрыва авторы назвали «традиционное внутрисемейное разделение труда». Оно предполагает, что к функциям женщин относятся рождение детей, уход за ними и ведение домашнего хозяйства. «В данном случае женщины отдают предпочтение такому режиму работы и напряженности труда (с соответствующей им оплатой труда), который позволяет больше времени уделять воспитанию детей и семейным обязанностям», — уточняется в докладе.

Еще одна причина разрыва заключается в косвенной дискриминации — сегрегации, то есть в неравномерном распределении женщин и мужчин по профессиям и должностям. В результате первые оказываются занятыми на менее оплачиваемых рабочих местах. В целом уровень сегрегации по видам экономической деятельности оценивается в 36%. При этом отмечается, что женщины чаще работают в бюджетном секторе: там ниже зарплата, но выше социальные гарантии.

Читайте на РБК Pro
Китайская империя: как загадочные владельцы Shein заработали $40 млрд
Города из бункеров: как миллиардеры во всем мире готовятся к апокалипсису
Провал — впереди. Каким был 2022 год для коммерческой недвижимости Москвы
Диджей ночью, банкир днем: как отдыхает гендиректор Goldman Sachs
Теги
правительство Михаил Мишустин права женщин кабмин
Материалы по теме
ЕС, США и ООН призвали талибов отменить запрет на работу женщин
Политика
Иран предложил помочь афганским женщинам c образованием
Политика
Блинкен предупредил талибов о последствиях запрета работы женщин в НПО
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter