Кабмин утвердил стратегию действий по развитию равенства полов

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Правительство утвердило стратегию действий в интересах женщин на 2023–2030 годы, она включает соблюдение принципов равноправия между мужчинами и женщинами, повышения экономической независимости и политической активности россиянок. Об этом говорится на сайте кабмина.

Стратегия действий запланирована до 2030 года. Она утверждена по распоряжению премьер-министра Михаила Мишустина.

Как отметили разработчики стратегии, женщины в России ориентированы на полную занятость и карьерный рост в сочетании с семейными обязанностями и воспитанием детей. При этом доля женщин в областях экономики с зарплатой ниже средней составляет 60–80%. По этой причине даже при высоком уровне образования и занятости разрыв в заработной плате женщин и мужчин составляет 28%.

«Стратегия будет реализована в два этапа — с 2023 по 2026 год и с 2027 по 2030 год. План ее реализации будет разработан в ближайшее время», — говорится в сообщении.

О разрыве в заработной плате между мужчинами и женщинами российские власти говорили еще в 2020 году во время доклада в московском офисе ООН. Одной из причин такого разрыва авторы назвали «традиционное внутрисемейное разделение труда». Оно предполагает, что к функциям женщин относятся рождение детей, уход за ними и ведение домашнего хозяйства. «В данном случае женщины отдают предпочтение такому режиму работы и напряженности труда (с соответствующей им оплатой труда), который позволяет больше времени уделять воспитанию детей и семейным обязанностям», — уточняется в докладе.

Еще одна причина разрыва заключается в косвенной дискриминации — сегрегации, то есть в неравномерном распределении женщин и мужчин по профессиям и должностям. В результате первые оказываются занятыми на менее оплачиваемых рабочих местах. В целом уровень сегрегации по видам экономической деятельности оценивается в 36%. При этом отмечается, что женщины чаще работают в бюджетном секторе: там ниже зарплата, но выше социальные гарантии.