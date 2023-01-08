Кисида назвал «ужасной» ситуацию в Европе из-за надежд на дешевое топливо

Ситуация с энергоресурсами в мире меняется, в этой связи Европа, привыкшая к стабильным и дешевым поставкам из России, оказалась в затруднительном положении, заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида.

«Европа десятилетиями думала о жизни и производстве, исходя из стабильных и дешевых поставок энергоресурсов из России. Однако, [конфликт на Украине] коренным образом изменил картину будущего [Европы], ситуация стала ужасной», — сказал он (цитата по ТАСС).

По мнению Кисиды, Россия и некоторые другие страны используют энергетику как «оружие» на фоне нехватки ресурсов в мире, которая наблюдается с прошлого года. Говоря о положении Японии, премьер указал на ее зависимость от импорта и призвал использовать все возможности для обеспечения энергобезопасности, в том числе возобновляемую и атомную энергетику.

В Европе также отмечали, что ее благополучие было основано на дешевой энергии из России, но оказалось, что поставки могут стать не такими стабильными, как было ранее. Из-за этого Брюссель обвинял Москву в использовании энергетики как оружия. Россия отвергала такие обвинения.