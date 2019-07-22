Путин отменил санкции против Эритреи

Президент Владимир Путин подписал указ, которые отменяет санкции России против Эритреи, введенные в 2009 году. Документ опубликован на портале правовой информации.

Ограничения были введены против африканского государства в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН № 1907. Санкции подразумевали запрет на поставки оружия в связи с поддержкой эритрейскими властями боевиков в Сомали и приграничным конфликтом в Джибути. Эритрея оказывала поддержку боевикам, угрожавшим безопасности Эфиопии — две страны вели войну в 1998 — 2000 гг.

О необходимости снятия санкций в августе 2018 говорил глава МИД Сергей Лавров. «На фоне радикальных позитивных подвижек последних месяцев в районе Африканского Рога, прежде всего между Эритреей и Эфиопией, мы считаем необходимым в практическом плане приступить к снятию тех санкций, которые были ведены в отношении Эритреи СБ ООН», — заявлял Лавров на встрече с эритрейским коллегой Османом Салехом.

В ноябре 2018 года Совбез ООН принял резолюцию о снятии санкций с Эритреи.