В Элисте в жилом доме произошел хлопок газа

В городе Элиста в девятиэтажном жилом доме произошел хлопок газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по Республике Калмыкия.

В результате происшествия жители дома были эвакуированы. Заместитель главы администрации города Галина Васькина сообщила агентству, что эвакуированных временно разместят в средней общеобразовательной школе и детском саду, расположенных в микрорайоне, где произошел хлопок. При этом, добавила она, многие жители решили отправиться к родственникам.

По данным ТАСС, в результате произошедшего в доме повредились межкомнатные и межквартирные перегородки трех квартир, также было нарушено остекление с девятого по шестой этажи здания. О пострадавших не сообщается.