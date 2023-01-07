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Российские военные показали на видео танковую дуэль в Донбассе

Российские военные показали на видео танковую дуэль в Донбассе
Video

В Донбассе произошла дуэль с участием трех российских и двух украинских танков, сообщает агентство «РИА Новости», в распоряжение которого попало видео с противостоянием.

«Один из трех танков выдвигается с асфальтовой дороги на проселочную и подъезжает к лесополосе. Два других танка движутся по асфальтовой дороге и отвлекают внимание двух танков (ВСУ), которые расположились в другой лесополосе», — сказал российский военнослужащий на видео.

По итогам боя украинский танк был подбит, поскольку незаметно подъехал третий российский танк и начал по нему стрелять. «Танковая дуэль — это очень сложно, очень опасно и, если честно, это очень страшно, ведь танковая дуэль произошла на расстоянии менее чем 500 м», — рассказал собеседник «РИА Новости».

Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил, что город Артемовск (украинское название — Бахмут) в ДНР является уникальным местом с точки зрения ведения боевых действий. Он отметил, что в системе Соледарских и Бахмутских шахт находится сеть подземных городов, в которой могут перемещаться танки и БМП. «А запасы вооружения хранятся еще с Первой мировой войны», — подчеркнул основатель ЧВК.

Теги
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