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Пять человек погибли в ДТП с автобусом в Турции

Пять человек погибли, 23 пострадали в ДТП с автобусом в Турции
Фото: DHA
Фото: DHA

В результате ДТП с автобусом в турецком городе Диярбакыр 23 человека получили ранения, пятеро погибли, в том числе младенец, сообщает TRT Haber. 

Водитель автобуса не справился с управлением на скользкой из-за дождя дороге, в итоге машина перевернулась. На место аварии прибыли несколько бригад пожарных, полицейских и врачей. Состояние двоих из 23 пострадавших пассажиров автобуса оценивается как тяжелое. 

Начато расследование аварии. Водителя автобуса, второго водителя и помощника задержали. 

В середине декабря в Нанайском районе Хабаровского края перевернулся служебный автобус, который вез вахтовиков на золото-медное месторождение в селе Малмыж. Авария произошла на 178-м км автодороги Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре, автобус съехал в кювет.

В результате погибли семь человек, еще 23 пострадали, их госпитализировали с травмами разной степени тяжести. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев пообещал, что семьям погибших выплатят по 1 млн руб., а родственники пострадавших получат по 500 тыс. руб.

Теги
Турция ДТП происшествия погибшие раненые
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