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Шесть человек погибли при опрокидывании автобуса в Хабаровском крае

МВД сообщило о шести погибших и 17 пострадавших в ДТП с автобусом в Хабаровском крае

Шесть человек погибли в ДТП с автобусом в Нанайском районе Хабаровского края, передает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на МВД региона.

«В настоящее время, по предварительным данным, 17 пострадало, шесть погибших», — отметили в ведомстве.

Местный портал DVHAB сообщает, что речь, по предварительным данным, идет о служебном автобусе, который вез вахтовиков на золото-медное месторождение в селе Малмыж. Авария произошла на 178 км автодороги Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре, автобус съехал в кювет и перевернулся, пишет портал. На месте работают экстренные сотрудники экстренных служб.

В единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) «Интерфаксу» сказали, что автобус ехал по скользкой дороге, и водитель не справился с управлением. Автобус ехал из Хабаровска в Комсомольск-на-Амуре и перевернулся в районе села Троицкое (127 км к югу от пункта назначения и в 48 км к югу от села Малмыж), добавили там.

Автобус принадлежал компании Megaliner, пишет телеграм-канал 112.

Накануне региональное МЧС сообщило, что на соседний остров Сахалин пришел снежный циклон. Его влияние ощутят и жители Хабаровского края, предупредили в ведомстве. В отдельных районах края — Николаевском и Ульчском — ожидались осадки и ветер порывами до 30 м/с, отмечали в министерстве. По состоянию на 06:30 16 декабря по местному времени (23:30 15 декабря мск) неблагоприятные погодные условия сохранялись.

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