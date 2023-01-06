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Экс-премьер Дагестана погиб в ДТП в Махачкале

В Махачкале автомобиль насмерть сбил 61-летнего мужчину, сообщает МВД Дагестана. Как пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, погибший — бывший премьер-министр региона Магомед Абдулаев.

ДТП произошло накануне в 20:00 на улице Магомеда Гаджиева. 55-летний житель Кизлюрта на автомобиле «ВАЗ-21214» наехал на пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте.

«В результате ДТП пешеход, 61-летний местный житель, был доставлен в больницу, где в последующем скончался от полученных тяжких телесных повреждений», — говорится в сообщении МВД.

По информации ТАСС, погиб Магомед Абдуллаев, который с 20 февраля 2010 года по 30 января 2013 года занимал должность председателя правительства Республики Дагестан. Также об этом пишут телеграм-каналы SHOT и Mash

В 2015 году против Абдулаева, который в тот момент был и.о. ректора педагогического университета Дагестана, было возбуждено уголовное дело по обвинению в превышении должностных полномочий. По версии следствия, из-за его нарушений в вузе было похищено больше 20 млн руб., предназначенных для единовременных выплат студентам. В 2017 году стало известно, что расследование завершено, однако о судебном разбирательстве или судьбе уголовного дела не сообщалось, пишет газета «Коммерсантъ».

Теги
МВД Дагестан Махачкала ДТП премьер
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