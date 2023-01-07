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В США шестилетний школьник выстрелил в учительницу после ссоры

В США шестилетний мальчик выстрелил из пистолета в учительницу начальной школы
Фото: Billy Schuerman/The Virginian-Pilot
Фото: Billy Schuerman/The Virginian-Pilot

В США шестилетний ученик первого класса выстрелил в учительницу начальной школы города Ньюпорт-Ньюс в штате Вирджиния, сообщает газета The Virginian-Pilot.

Начальник полиции города Стив Дрю заявил, что школьник и учительница поссорились, после чего мальчик выстрелил в нее из пистолета. «Это была не случайная стрельба», — подчеркнул полицейский.

30-летняя учительница получила опасное для жизни ранение, ее госпитализировали. Никто из учеников не пострадал. Стрелявшего школьника задержали. Следователи выясняют, где он взял пистолет.

Глава департамента образования Ньюпорт-Ньюс Джордж Паркер III объявил об отмене занятий в школе, поскольку власти «работают над психическим здоровьем наших сотрудников и наших учеников».

В начале декабря 2022 года в школе в Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа — Югры восьмиклассник ранил ножом другого ученика, его госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. До этого между школьниками произошел конфликт. 

Теги
США Школа стрельба учитель
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