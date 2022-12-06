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Общество ,  
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В Нижневартовске восьмиклассник ударил другого школьника ножом

Администрация Нижневартовска: восьмиклассник ударил другого ученика ножом
Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

В школе в Нижневартовске восьмиклассник ранил ножом другого ученика, его госпитализировали в крайне тяжелом состоянии, сообщила администрация города в телеграм-канале.

«Между учащимися 8 класса СШ №21 произошел конфликт, в результате которого один другому нанес ножевые ранения. Пострадавший доставлен в медицинское учреждение в крайне тяжелом состоянии», — рассказали в администрации.

Власти добавили, что образовательный процесс в школе продолжается.

В ноябре в станице Барсуковской Ставропольского края 15-летний школьник погиб в драке с одноклассником. В потасовке ему передавили сонную артерию, в результате его самочувствие ухудшилось, спасти его не удалось.

 

Теги
ХМАО Югра Нижневартовск школьники
Вклад «Лучший %»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Оформить онлайн

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Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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