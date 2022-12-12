Школьник получил пулевое ранение в Кузьминском лесопарке Москвы

Фото: Андрей Любимов / РБК

В воскресенье, 11 декабря, в Кузьминском лесопарке ученик 11-го класса московской школы получил пулевое ранение. Об этом РБК сообщил источник, близкий к ГУ МВД по Москве. Информацию подтвердил источник в территориальном отделе полиции.

Сообщение об огнестрельном ранении поступило в полицию из больницы. В телефонограмме говорилось, что около 21:00 наряд скорой помощи доставил в реанимационное отделение с пулевым ранением ученика 11-го класса.

«Со слов потерпевшего, ранение он получил от неизвестного в Кузьминском лесопарке примерно в 19 часов», — сообщил источник. Полиция проверяет обстоятельства произошедшего.

Источник в полиции также отметил, что в пятницу, 9 декабря, ученик 9-го класса подмосковной школы получил несколько ножевых ранений в районе Шипиловского проезда в Южном округе столицы. Полиция задержала несовершеннолетнего подростка, которого подозревают в покушении на убийство. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК.