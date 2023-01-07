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Самолет в Японии совершил вынужденную посадку из-за угрозы взрыва

Самолет в Японии совершил вынужденную посадку из-за сообщения с угрозой взрыва
Фото: Mainichi/Masashi Morimoto
Фото: Mainichi/Masashi Morimoto

Самолет авиакомпании Jetstar, направлявшийся из токийского аэропорта Нарита в город Фукуока, совершил вынужденную посадку в аэропорту Тюбу рядом с Токонамэ, сообщает NHK.

Полицейские и сотрудники аэропорта заявили телеканалу, что самолет экстренно посадили из-за сообщения с угрозой взрыва. На борту находились 136 пассажиров, в том числе двое новорожденных и шесть членов экипажа. После приземления всех пассажиров эвакуировали. По данным NHK, при этом один человек получил легкое ранение.

Подозрительных предметов при осмотре самолета обнаружено не было. Однако аэропорт Тюбу все же закрыл взлетно-посадочную полосу. Полиция выясняет обстоятельства инцидента.

Самолет авиакомпании Red Wings, вылетевший из Казани в Екатеринбург, 6 января совершил вынужденную посадку в аэропорту вылета, сообщили РБК в пресс-службе аэровокзала. На борту находился 91 пассажир.

В Татарской транспортной прокуратуре уточнили, что после взлета у самолета не убралось шасси и экипаж принял решение о возвращении в аэропорт вылета. При посадке никто не пострадал. Ведомство проводит проверку в связи с инцидентом.

Теги
Япония самолет угроза взрыва
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