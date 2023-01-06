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На Трампа подали в суд из-за гибели полицейского в Капитолии США

Партнер полицейского, погибшего при штурме Капитолия, подала в суд на Дональда Трампа

Сандра Гарца, партнерша полицейского Брайана Сикника, погибшего при штурме здания конгресса, подала в суд на Дональда Трампа и двух протестующих. Об этом пишет издание The Hill.

Как заявила Гарца, Трамп и двое протестующих — Джулина Кхатер и Джордж Таниос — «прямо и опосредованно» виновны в гибели полицейского.

Как было сказано на суде, действия обвиняемых привели к клиническому состоянию, которое стало причиной смерти Брайана Сикнина на следующий день после штурма 7 января. 6 января у него случилось два сердечных удара, после чего он скончался в больнице.

6 января 2021 года толпа сторонников президента США Дональда Трампа ворвалась в Капитолий, где в это время должно было состояться заседание конгресса по утверждению результатов президентских выборов 2020 года. В день штурма Капитолия или сразу после этого погибли пять человек, а 140 полицейских пострадали.

Штурму предшествовало то, что Трамп публично отказывался признать результаты выборов 2020 года и пытался оспорить их через суд. Он утверждал, что в ходе голосования было допущено множество нарушений, и требовал пересмотреть итоги голосования.

Его соперник Джо Байден обвинил Трампа в неуважении к воле американского народа из-за попыток через суд добиться отмены результатов голосования в нескольких штатах.

Позднее Трамп осудил штурм Капитолия.

В сентябре Кхатер призналась виновной в нападении на трех полицейских, включая Сикника. Она расплескала на их лица химический раствор. Она получила раствор от Таниоса, который в июле пошел на сделку со следствием.

Теги
США Капитолий суд Дональд Трамп
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