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В Херсонской области восстановили телевещание после атак хакеров

Администрация Херсонской области сообщила об атаках хакеров на эфирное телевещание
Фото: Артём Коренюк / РИА Новости
Фото: Артём Коренюк / РИА Новости

Хакеры из «недружественных стран» совершили атаку на телевизионные сети Херсонской области, ими были предприняты попытки внедрить в телеэфир «проукраинские материалы», позднее телевещание в регионе было восстановлено, сообщает пресс-служба областной администрации.

«Вечером 5 января на территории Херсонской области фиксировались и оперативно пресекались попытки внедрения в эфирное телевещание проукраинских пропагандистских материалов», — говорится в сообщении.

В региональном минцифры объяснили, что данная проблема возникла из-за технической атаки хакеров на передающие мощности телевизионной сети в преддверии Рождества.

В июне 2022 года медиаплатформа «Смотрим» и сайт «Вести.ru» (сетевые ресурсы ВГТРК) подверглись хакерской атаке. Пользователям демонстрировался «несанкционированный контент, содержащий экстремистские призывы», частично был ограничен просмотр видео и потоковых трансляций, сообщили в телеграм-канале платформы, не назвав, откуда именно была совершена атака. При этом злоумышленникам не удалось получить доступ к серверам и контенту ресурсов. В итоге работа ресурсов ВГТРК была восстановлена менее чем за час.

Теги
Херсонская область телевещание телеэфир хакеры атака хакеров
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