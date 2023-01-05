«Роскосмос» по итогам 2022 года отчитался о договоренности с Зимбабве по спутникам

«Роскосмос» отчитался о сотрудничестве с Зимбабве по итогам 2022 года

Фото: Роскосмос

«Роскосмос» будет сотрудничать с Зимбабве в области создания и запуска малых космических аппаратов. Это следует из сообщения госкорпорации.

«Состоялись переговоры с министром высшего и профессионального образования, инноваций, науки и технологического развития Республики Зимбабве Амоном Мурвирой, в ходе которых достигнута договоренность о дальнейшем сотрудничестве в области создания и запуска малых космических аппаратов образовательного и связного назначения», — говорится в сообщении об итогах международного космического сотрудничества России в 2022 году. Договоренности были утверждены 24 ноября прошлого года.

Также в итогах «Роскосмоса» говорится о подписанном контракте на поставку новейших межконтинентальных баллистических ракет «Сармат» и ряде соглашений, в частности, о создании Свердловского научно-промышленного кластера двойного назначения по транспортному машиностроению.

Кроме того, в 2022 году «Роскосмос» заключил соглашение с Комиссией по китайской спутниковой навигационной системе о сотрудничестве в области обеспечения взаимодополняемости глобальных спутниковых систем навигации ГЛОНАСС и Beidou в части системных шкал времени. Также был подписан контракт о взаимном размещении измерительных станций обеих систем в России и Китае. Госкорпорация подписала программу развития сотрудничества в области космической деятельности с китайской национальной космической администрацией на 2023–2027 годы.

Также были ратифицированы соглашения между правительствами России и Мексики и Объединенных Арабских Эмиратов в области использования космического пространства в мирных целях.

21 декабря гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов сообщал, что компания планирует привлекать инвестиции в проекты, в том числе на рынке облигаций. Он подчеркнул, что эти средства станут основой для строительства двух серийных заводов, выпускающих спутники, предположительно в Московской области и Красноярске.

1 ноября 2021 года «Роскосмос» подписал с космическим агентством Зимбабве меморандум о сотрудничестве. Как уточняли в госкорпорации, в этот день прошли переговоры заместителя тогдашнего гендиректора российской госкорпорации Олега Фролова с замминистра высшего и дополнительного образования, инноваций, науки и технологического развития Зимбабве Реймором Мачингурой.