Путин позвонил восьмилетней девочке из Запорожской области

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Президент России Владимир Путин позвонил девочке Саше из Запорожской области. Об этом говорится на сайте Кремля.

Саша — участница благотворительной акции «Елка желаний». Путин участвует в ней каждый год — в этом году он снял с елки три открытки с желаниями детей, в том числе Сашину. Девочка загадала встретиться с Дедом Морозом и побывать в Крыму. Путин подарил ей и ее семье поездку в Великий Устюг.

По телефону Саша рассказала Путину о своих впечатлениях от путешествия. Больше всего ей понравились комнаты в доме Деда Мороза и чаепитие.

Президент разговаривал с девочкой по мобильному. В 2021 году Путин заявил, что не пользуется мобильным телефоном.

В этом году на «Елке желаний» были шарики трех цветов: с пожеланиями детей военных (синие), жителей новых регионов (зеленые) и детей с особенностями здоровья (красные). Путин пообещал исполнить еще два желания: девочка из Курганской области должна увидеть северное сияние и покататься на оленях, а мальчик из Ставропольского края — побывать в военной академии вооруженных сил.