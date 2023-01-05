Летевший в Челябинск из Москвы самолет подал сигнал бедствия

Самолет «Победы» после вылета из Шереметьево подал сигнал бедствия и внепланово сел в Уфе

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Пассажирский самолет Boeing 737, вылетевший из аэропорта Шереметьево в Москве в Челябинск, подал сигнал бедствия почти через 1,5 часа после вылета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на авиационные службы.

По данным агентства, борт осуществил разворот в направлении Уфы, после чего в течение 20 минут должен приземлиться. Как следует из информации на сайте Шереметьево, рейс выполняет авиакомпания «Победа». Вместо Челябинска борт направился в Уфу, следует из табло Шереметьево.

«Интерфакс» подтвердил, что борт подал сигнал бедствия. Как сообщили «Интерфаксу» в экстренных службах, лайнер уже приземлился в Уфе. «Командир запросил внеплановую посадку. Было решено направить самолет на ближайший аэродром в Уфе», — сказал собеседник агентства.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу «Победы» и направил запрос в пресс-службу международного аэропорта Уфы.

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