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Летевший в Челябинск из Москвы самолет подал сигнал бедствия

Самолет «Победы» после вылета из Шереметьево подал сигнал бедствия и внепланово сел в Уфе
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Пассажирский самолет Boeing 737, вылетевший из аэропорта Шереметьево в Москве в Челябинск, подал сигнал бедствия почти через 1,5 часа после вылета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на авиационные службы.

По данным агентства, борт осуществил разворот в направлении Уфы, после чего в течение 20 минут должен приземлиться. Как следует из информации на сайте Шереметьево, рейс выполняет авиакомпания «Победа». Вместо Челябинска борт направился в Уфу, следует из табло Шереметьево.

«Интерфакс» подтвердил, что борт подал сигнал бедствия. Как сообщили «Интерфаксу» в экстренных службах, лайнер уже приземлился в Уфе. «Командир запросил внеплановую посадку. Было решено направить самолет на ближайший аэродром в Уфе», — сказал собеседник агентства.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу «Победы» и направил запрос в пресс-службу международного аэропорта Уфы.

Ранее сегодня самолет авиакомпании Utair совершил вынужденную посадку из-за неисправности системы кондиционирования. Он следовал из Тюмени в Новый Уренгой. Уральская транспортная прокуратура выясняет причины и обстоятельства произошедшего, предоставление услуг пассажирам также контролируется ведомством.

Теги
самолет Boeing 737 Шереметьево Челябинск Уфа
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