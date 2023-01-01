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В центре Москвы потушили пожар в ресторане «Тарас Бульба»

В Москве потушили пожар в ресторане «Тарас Бульба» на Садовом кольце
Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

В центре Москвы ликвидирован пожар в ресторане «Тарас Бульба», следует из сообщения регионального МЧС. Ведомство указывает, что потушено возгорание в 1-м Волконском переулке вблизи Садового кольца. Ранее МЧС публиковало кадры, на которых видно, что в горевшем здании расположен этот ресторан.

«Принятыми мерами в 10:56 пожар был локализован и в 13:39 полностью ликвидирован. <...> В ликвидации пожара были задействованы 123 человека личного состава, 35 единиц техники», — сказано в сообщении.

В центре Москвы потушили пожар в ресторане «Тарас Бульба»
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Сообщение о возгорании спасатели получили в 9:31. Огонь возник на первом этаже трехэтажного здания и распространился на площади 200 кв. м. Причина возгорания не называлась.

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Москва Пожар ресторан
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