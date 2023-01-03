В Москве объявили первое в 2023 году штормовое предупреждение

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В Москве из-за ледяного дождя объявили штормовое предупреждение, первое в этом году, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Выпущено штормовое предупреждение об опасной погоде в Москве в связи с ледяным дождем с 13:00 и до конца суток. Это связано с тем, что на высоте примерно 1,3–1,5 тыс. м температура положительная, а в приземном слое — отрицательная», — объяснил синоптик.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал РБК, что сейчас погоду в центральной части Европейской России в целом формирует активный атлантический циклон. «Днем столичный регион оказался в его теплом секторе: прошел снег, мокрый снег, местами сейчас наблюдаются и ледяные дожди, и заряды мокрого снега. На дорогах и тротуарах сейчас очень скользко, возможно налипание мокрого снега на провода и ветви деревьев, что может привести к нарушению электроснабжения и обрушению ветвей деревьев», — предупреждает метеоролог. Такая погода сохранится в ближайшие два-три часа, после чего ледяной дождь прекратится, но мокрый снег продолжится.

Ближе к ночи регион пересечет холодный атмосферный фронт, пойдет снег, на дорогах будет гололед. По словам Леуса, возможны проблемы в работе аэропортов.

Комплекс городского хозяйства Москвы сообщил, что до конца суток в столице местами ожидаются ледяной дождь и гололед. Сейчас городские службы ликвидируют последствия ночного снегопада: за ночь прирост снежного покрова составил до 3–4 см. «Снег продолжится весь день и ночью 4 января», — предупредили власти.

2 января в Москве был побит температурный рекорд 2007 года: температура воздуха ночью поднялась до плюс 6,2 градуса.

Вечером в тот же день столичное ГУ МЧС выпустило предупреждение о снеге, мокром снеге, дожде и ветре порывами до 15 м/с в ночь на 3 января. Днем во вторник в Москве, по данным Гидрометцентра, температура составит от минус 1 до плюс 2 градусов, а в ночь на среду ожидается до минус 4 градусов.

В среду днем осадки будут «небольшими и локальными», в основном в виде снега, а температура воздуха составит минус 1–3 градуса, рассказал РБК Леус.