Главный редактор РИА ФАН сообщила о смерти военкора Романовского

Кирилл Романовский (Фото: из личного архива Кирилла Романовского)

Военкор РИА ФАН Кирилл Романовский умер 4 января от продолжительной болезни, сообщила РБК главный редактор агентства Кристина Масенкова.

По ее словам, похороны Романовского пройдут 8 января.

«Он много лет боролся с опухолью в голове, не знаю точного диагноза. У него уже были операции — не помогло, — уточнил в разговоре с РБК спецкор «Комсомольской правды» Александр Коц. — Он был очень въедливым и дотошным журналистом, вникал в тему от и до и вообще был ходячей энциклопедией. Был военкором, объездил Ближний Восток, работал в Донбассе».

Видео с соболезнованиями близким военкора записал и Евгений Пригожин — глава попечительского совета медиагруппы «Патриот», в которую входит РИА ФАН, и основатель ЧВК Вагнера. Бизнесмен назвал Романовского «величайшим военкором» и своим товарищем. Видеозапись с соболезнованиями бизнесмена опубликовал в своем телеграм-канале журналист Аббас Джума, от которого, по словам Пригожина, он и узнал о смерти Романовского.

В декабре Джума писал, что Романовского положили в инфекционную больницу: как сообщила его жена, он находился в тяжелом состоянии, а до госпитализации тяжело восстанавливался после операции на мозге. В своем телеграм-канале Коц написал, что в 2021 году в Афганистане у Романовского случился рецидив онкологического заболевания.

В конце июля 2018 года в ЦАР погибли режиссер Александр Расторгуев, журналист Орхан Джемаль и оператор Кирилл Радченко. В Центре управления расследованиями Михаила Ходорковского (признан иноагентом) сообщили, что группа находилась в Африке по заданию организации — они снимали фильм-расследование о деятельности ЧВК Вагнера.

В августе того же года «Медуза» (признана иноагентом) сообщала со ссылкой на источники, что Романовский познакомил Расторгуева с фиксером (консультантом) в ЦАР по имени Мартин. В беседе с изданием сам Романовский подтвердил, что Расторгуев связался с ним через общую знакомую: он искал человека, «который хоть что-то понимает в африканском раскладе в принципе», и военкор связал его и его коллег с Мартином.

«Изначально [о Мартине как] о фиксере с моей стороны не шло никакой речи. Как фиксера себе определили его уже они и начали вести активные переговоры по данному вопросу. Я уже участия в этой переписке не принимал», — рассказывал Романовский.