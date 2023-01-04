Главный редактор РИА ФАН сообщила о смерти военкора Романовского

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Освойте нужные навыки c Программой развития
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2022
EUR ЦБ: 75,66 (-0,42) Инвестиции, 30 дек 2022, 20:41
Курс доллара на 31 декабря 2022
USD ЦБ: 70,34 (-1,64) Инвестиции, 30 дек 2022, 20:41
Президент Эстонии заявил, что не видит причин бороться с русским языком Политика, 19:43
Попробуйте ответить на вопросы ЕГЭ и набрать высший балл. Тест Специальный проект, 19:25
МИД отказал Италии в посредничестве между Москвой и Киевом Политика, 19:22
В порту Мурманска загорелось судно «Принцесса Арктики» Общество, 19:18
Роналду не заинтересовал клубы Европы даже с зарплатой $96 тыс. в неделю Спорт, 19:02
Запорожские власти сообщили о пяти погибших при обстреле в Васильевке Политика, 19:00
Мантуров прилетел в Ульяновск на новом российском самолете МС-21. Видео Политика, 18:59
Подарок, который хочется оставить себе
Подарочный сертификат на подписку РБК Pro со скидкой до 35%
Подарить подписку
Главный редактор РИА ФАН сообщила о смерти военкора Романовского Политика, 18:50
Глава украинской разведки не исключил новых ударов по России Политика, 18:33
Гол Миранчука спас «Торино» от поражения в чемпионате Италии Спорт, 18:31
Как перейти на российское программное обеспечение и оборудование РБК и Tegrus, 18:30
МИД КНР пригрозил ответом странам, ограничивающим въезд китайцам Политика, 18:24
Как обмануть систему распознавания лиц РБК и Ростелеком, 18:23
Главные успехи российских спортсменов в 2022 году Спорт, 18:04
Политика ,  
0 

Главный редактор РИА ФАН сообщила о смерти военкора Романовского

Военкор РИА ФАН Кирилл Романовский умер от онкологического заболевания
Кирилл Романовский
Кирилл Романовский (Фото: из личного архива Кирилла Романовского)

Военкор РИА ФАН Кирилл Романовский умер 4 января от продолжительной болезни, сообщила РБК главный редактор агентства Кристина Масенкова.

По ее словам, похороны Романовского пройдут 8 января.

«Он много лет боролся с опухолью в голове, не знаю точного диагноза. У него уже были операции — не помогло, — уточнил в разговоре с РБК спецкор «Комсомольской правды» Александр Коц. — Он был очень въедливым и дотошным журналистом, вникал в тему от и до и вообще был ходячей энциклопедией. Был военкором, объездил Ближний Восток, работал в Донбассе».

Видео с соболезнованиями близким военкора записал и Евгений Пригожин — глава попечительского совета медиагруппы «Патриот», в которую входит РИА ФАН, и основатель ЧВК Вагнера. Бизнесмен назвал Романовского «величайшим военкором» и своим товарищем. Видеозапись с соболезнованиями бизнесмена опубликовал в своем телеграм-канале журналист Аббас Джума, от которого, по словам Пригожина, он и узнал о смерти Романовского.

В декабре Джума писал, что Романовского положили в инфекционную больницу: как сообщила его жена, он находился в тяжелом состоянии, а до госпитализации тяжело восстанавливался после операции на мозге. В своем телеграм-канале Коц написал, что в 2021 году в Афганистане у Романовского случился рецидив онкологического заболевания.

В конце июля 2018 года в ЦАР погибли режиссер Александр Расторгуев, журналист Орхан Джемаль и оператор Кирилл Радченко. В Центре управления расследованиями Михаила Ходорковского (признан иноагентом) сообщили, что группа находилась в Африке по заданию организации — они снимали фильм-расследование о деятельности ЧВК Вагнера.

Читайте на РБК Pro
Ошибка нерезидента: как российские компании запрещают работу из-за рубежа
Что ждет мир в 2023 году: рассказывают Маск, Безос, Даймон
Как загадывать новогодние желания, чтобы они сбывались: 5 шагов к мечте
Какие пять мифов выгодны следователям в уголовных процессах

В августе того же года «Медуза» (признана иноагентом) сообщала со ссылкой на источники, что Романовский познакомил Расторгуева с фиксером (консультантом) в ЦАР по имени Мартин. В беседе с изданием сам Романовский подтвердил, что Расторгуев связался с ним через общую знакомую: он искал человека, «который хоть что-то понимает в африканском раскладе в принципе», и военкор связал его и его коллег с Мартином.

«Изначально [о Мартине как] о фиксере с моей стороны не шло никакой речи. Как фиксера себе определили его уже они и начали вести активные переговоры по данному вопросу. Я уже участия в этой переписке не принимал», — рассказывал Романовский.

Теги
Евгений Пригожин РИА ФАН новости
Материалы по теме
Основатель проекта WarGonzo Семен Пегов получил ранение под Донецком
Политика
Журналисты RT Arabic попали под обстрел на окраине Донецка
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter