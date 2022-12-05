Умер журналист-международник Борис Калягин

Борис Калягин (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Советский журналист Борис Калягин умер на 85-м году жизни после продолжительной болезни, сообщил заместитель директора, профессор факультета креативных индустрий и Института медиа и дизайна Высшей школы экономики, где Калягин проработал 18 лет, Олег Дмитриев, передает «РИА Новости».

«Прощание состоится 7 декабря, в среду, в 12:00. Прощальный зал ЦКБ № 1, Центральная клиническая больница», — рассказал Дмитриев.

Борис Калягин родился в Москве 10 сентября 1938 года. В 1962 году он окончил Институт восточных языков при МГУ по специальности «язык хинди и литература Индии» с присвоением квалификации «референт-востоковед». Учился в Делийском университете.

Калягин работал корреспондентом Центрального телевидения СССР в Индии, а после возвращения занял должность заместителя главного редактора программы «Время» и руководителя международного отдела ЦТ. Он был ведущим передач «Международная панорама» и «Сегодня в мире», а также работал собственным корреспондентом в Великобритании и США.

Весной 1987 года в составе группы советских журналистов (с Томасом Колесниченко и Владимиром Симоновым) взял интервью у премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер после ее встречи с Михаилом Горбачевым. С 2004 года преподавал в Высшей школе экономики.

Борис Калягин — лауреат ряда наград. Среди них два ордена «Знак почета» (1974, 1986), премия Союза журналистов СССР им. В.Воровского (1979), почетный диплом Евразийской академии телевидения и радио «За выдающийся вклад в создание и развитие телевидения и радио». В 1980 году он удостоился Ордена Дружбы народов за вклад в подготовку и проведение Олимпийских игр в Москве. Тогда Калягин был заведующим корреспондентским пунктом советского телевидения и радио в Великобритании.