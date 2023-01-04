«РИА Новости» узнало о задержании в Мелитополе завербованного СБУ жителя

В Мелитополе Запорожской области задержали местного жителя, передававшего сведения о российских военных украинским спецслужбам и призывал к физической расправе над ними, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя силового ведомства.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий был установлен житель города Мелитополь, который был завербован спецслужбами Украины через интернет ресурсы. Вышеуказанный гражданин передавал сведения о расположении и передвижении личного состава и техники Вооруженных сил России. Кроме того, задержанный призывал к физической расправе над военнослужащими Вооруженных сил России», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, все материалы по данному случаю «переданы в органы юстиции». «За данное преступление законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 20 лет», — добавил представитель силового ведомства.

Запорожская область в конце сентября вошла в состав России по итогам референдума наряду с Херсонской областью, Донецкой и Луганской народными республиками. Часть территорий региона остается под контролем Киева, в частности, областной центр — город Запорожье.

Сотрудники силовых структур неоднократно сообщали о задержании на территории новых российских регионов местных жителей, передававших сведения о российской армии украинской стороне. Так, 27 декабря в Херсонской области задержали местную жительницу, которая передавала координаты мест расположения личного состава российской армии «одному из администраторов украинского националистического ресурса».

21 декабря Госдума приняла закон о наказании, вплоть до пожизненного лишения свободы, за содействие и организацию диверсий, а также за прохождение обучения для участия в них. Пособничество диверсиям в поправках определяется как умышленное содействие преступлению «советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий».