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Белый дом назвал дату визита Кисиды и темы его встречи с Байденом

Премьер Японии Кисида 13 января обсудит с президентом США Байденом КНДР и Украину

Премьер-министр Японии Фумио Кисида 13 января встретится с президентом США Джо Байденом в Белом доме, они обсудят ряд тем, в том числе военные действия на Украине, ситуацию в Тайваньском проливе и программы КНДР «по созданию оружия массового уничтожения и баллистических ракет», говорится в сообщении представителя Белого дома Карин Жан-Пьер.

Отмечается тесное сотрудничество лидеров двух стран за прошедший год и намерение и дальше развивать партнерство.

«Байден подтвердит свою полную поддержку недавно опубликованной Стратегии национальной безопасности Японии, ее председательства в G7 и срока ее полномочий в качестве непостоянного члена Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Лидеры отметят беспрецедентную силу американо-японского альянса и определят курс на их партнерство в предстоящем году», — сказано в публикации.

В число стран G7 помимо Японии и США входят Великобритания, Германия, Италия, Канада и Франция.

В мае пройдет саммит G7 в Хиросиме, Yomiuri писала, что в ходе визита в Японию Байден может также посетить Нагасаки, став первым действующим президентом США, посетившим город после атомной бомбардировки американских вооруженных сил в 1945-м году.

Как отмечала газета, так Токио и Вашингтон рассчитывают продемонстрировать важность совместных усилий для достижения мира без ядерного оружия.

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Теги
Япония Фумио Кисида США Джо Байден Белый дом визит КНДР Украина
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