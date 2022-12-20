Yomiuri узнала о возможном первом с 1945-го визите в Нагасаки лидера США

Вашингтон и Токио обсуждают возможность посещения президентом США Джо Байденом города Нагасаки в следующем году, инициатором этого стала американская сторона, сообщает японская газета Yomiuri со ссылкой на чиновников из правительства.

Если визит будет согласован, Байден станет первым действующим президентом США, посетившим Нагасаки после атомной бомбардировки американских вооруженных сил в 1945-м году, отмечает издание. При принятии решения японские власти учтут отношение к этому вопросу жителей Нагасаки и городской администрации.

Так Токио и Вашингтон рассчитывают продемонстрировать важность совместных усилий для достижения мира без ядерного оружия. Предполагается, что посещение Нагасаки будет запланировано в рамках поездки Байдена в Японию на саммит G7 в Хиросиме, который пройдет с 19 по 21 мая следующего года. Ожидается, что в случае положительного решения президент США посетит службу в католическом соборе Ураками, возведенном неподалеку от места, где стояла разрушенная в 1945 году церковь.

Бомбардировка японских городов Хиросимы и Нагасаки была проведена вооруженными силами США 6 и 9 августа 1945 года соответственно и стала единственным в истории примером боевого применения ядерного оружия. Количество погибших непосредственно от бомбардировок составило более 70 тыс. человек. К концу 1945 году от действий радиации и других отложенных эффектов количество погибших составило, по разным данным, от 90 тыс. до 166 тыс. человек.

В 2016 году бывший в то время президентом США Барак Обама посетил Хиросиму и возложил цветы к мемориалу на месте взрыва атомной бомбы. «Яркая вспышка и стена огня уничтожили город и показали, что человечество получило средство для самоуничтожения», — сказал тогда он.

Визит Обамы стал первым посещением Хиросимы действующим президентом США. В 1984 году туда приезжал бывший американский лидер Джимми Картер, однако это произошло после его отставки в 1981 году.

Инициативу Обамы в США встретили критикой. Так, адмирал ВМФ в отставке Ллойд Вэйси заявил, что поездка президента в Хиросиму станет фактическим извинением перед японским народом, что станет оскорблением для всех ветеранов, которые в годы Второй мировой войны сражались за освобождение Азии. Однако при посещении Хиросимы Обама не приносил извинений от имени США.