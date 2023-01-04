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Кадыров назвал смерть Хасбулатова невосполнимой утратой для чеченцев

Кадыров назвал смерть экс-главы Верховного совета РСФСР Хасбулатова невосполнимой утратой

Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования близким умершего вечером 3 января последнего председателя Верховного совета РСФСР Руслана Хасбулатова и назвал его смерть невосполнимой утратой для чеченского народа.

«Благодаря блестящему образованию и ярким личностным качествам Руслан Имранович сумел достичь многого. Он являлся 1-м заместителем Председателя Верховного Совета РСФСР, а затем и возглавил Верховный Совет РФ. Это было время тяжелых кризисных лет для страны», — написал он в телеграм-канале.

Кадыров добавил, что после завершения политической карьеры Хасбулатов «продолжал оставаться полезным обществу» в качестве преподавателя.

80-летний Хасбулатов умер вечером 3 января в Подмосковье. Его решили похоронить на родине, в Чечне. Как рассказал ТАСС родственник Хасбулатова, похороны политика пройдут 5 января в Грозном, где он родился.

Хасбулатов окончил Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. В 1990-м он стал народным депутатом РСФСР, а в октябре 1991 года занял должность председателя Верховного совета РСФСР. Он был последним человеком, возглавлявшим Верховный совет республики.

С 1991 года Хасбулатов был членом-корреспондентом Российской академии наук. Со дня основания в 1994-м руководил кафедрой мировой экономики в Российском экономическом университете имени Г. В. Плеханова. В 2008 году он получил звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации» (2008).

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Теги
Рамзан Кадыров соболезнования Чечня
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