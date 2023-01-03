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Последнего главу Верховного совета РСФСР Хасбулатова похоронят в Чечне

Последнего главу Верховного совета РСФСР Руслана Хасбулатова похоронят в Чечне

Похороны последнего председателя Верховного совета РСФСР Руслана Хасбулатова состоятся на его родине, в Чечне, 4 или 5 января, сообщили «РИА Новости» его близкие.

«Похороны будут в Чечне. В Москве прощания не будет, улетаем завтра. (Похороны будут) завтра или послезавтра, как долетим», — рассказала собеседница агентства.

Как уточнил ТАСС родственник Хасбулатова, похороны политика пройдут 5 января в Грозном. «Завтра вечером привезут. Послезавтра будут похороны в поселке Калинина в Грозном, на улице имени Хасбулатова [пройдут траурные мероприятия]», — рассказал он.

80-летний Хасбулатов умер 3 января в Подмосковье.

Хасбулатов родился в 1942 году в Грозном. В 1990-м он стал народным депутатом РСФСР, а в октябре 1991 года занял должность председателя Верховного совета РСФСР. Он был последним человеком, возглавлявшим Верховный совет республики.

С 1991 года Хасбулатов являлся членом-корреспондентом Российской академии наук. Со дня основания в 1994-м руководил кафедрой мировой экономики в Российском экономическом университете имени Г. В. Плеханова. В 2008 году он получил звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации» (2008).

Теги
Верховный Совет похороны Чечня
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Умер экс-глава Верховного совета РСФСР Хасбулатов
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